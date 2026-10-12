Потужний удар FP-7: з'явилися деталі першого застосування балістики по РФ

Йдеться про тактичну ракету FP-7, здатну вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

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Стали відомі подробиці ударів української балістики / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У FirePoint повідомили про перше застосування балістичної зброї на території РФ

Нові зразки українського озброєння будуть представлені цього року

В українській оборонній компанії FirePoint повідомили про перше застосування вітчизняної балістичної ракети для удару по території Росії.

Йдеться про тактичну ракету FP-7, здатну вражати цілі на відстані до 300 кілометрів, заявила генеральний директор компанії Ірина Терех.

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Зазначається, що запуск став важливим етапом у розвитку українських ракетних озброєнь. За її словами, фахівці FirePoint продовжують розробляти балістичні ракети зі збільшеною дальністю дії. Очікується, що нові зразки озброєння будуть представлені вже протягом цього року.

Таким чином, компанія має намір розширювати лінійку власних ракетних систем і розвивати технології, що дозволяють створювати озброєння для ураження цілей на значно більшій відстані. При цьому конкретні характеристики перспективних розробок і терміни їх появи поки що не уточнюються.

/ Інфографіка: Главред

Що відомо про атаки на території Росії

Українські представники повідомили про проведення кількох ударів по об’єктах у Росії. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи події, заявив, що атаки стали частиною спільної операції.

Серед уражених цілей, за його словами, опинився нафтопереробний завод у Ярославлі. Крім того, Служба безпеки України поінформувала про атаку на військовий аеродром, розташований у Ростовській області.

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві мешканці та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані; місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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Про джерело: Fire Point Fire Point - українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем і ракетного озброєння. Компанія стала одним із помітних учасників українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни. Підприємство відоме передусім розробкою далекобійних ударних безпілотників та ракетних технологій. Одним із найвідоміших проєктів Fire Point є крилата ракета "Фламінго", а також ракета-перехоплювач FP-7.x, яка має стати основою для антибалістичної системи Freyja. Також Fire Point працює над розробкою балістичної ракети FP-9. За заявленими даними, вона має дальність ураження близько 855 км та бойову частину вагою до 800 кг.

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