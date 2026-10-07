РФ атакувала Україну з різних напрямків: Ігнат розкрив подробиці нічного удару

Росія коригує траєкторії польотів ракет і безпілотників з урахуванням тактичної ситуації.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-s-raznyh-napravleniy-ignat-raskryl-detali-nochnogo-udara-10802213.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Україну з різних напрямків / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Нацполіція

Коротко:

Ворог атакував з різних напрямків

Українським силам вдалося перехопити п’ять балістичних ракет

Під час чергової масованої атаки на Україну російські війська задіяли різні типи ракет і безпілотників, намагаючись ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Зокрема, ворог застосував балістичне та крилате озброєння, а "Калібри" запускалися з акваторії Каспійського моря.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

відео дня

За його словами, російські військові одночасно атакували з кількох напрямків, використовуючи озброєння з різними характеристиками польоту.

"Ворог атакував з різних напрямків, підступно атакує різними засобами. Кожен засіб має свої параметри польоту, напрямок руху тощо", - зазначив Ігнат.

Під час удару було зафіксовано влучання ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Точний тип цих засобів ураження фахівці зможуть визначити пізніше, зокрема після аналізу уламків.

При цьому українським силам вдалося перехопити п’ять балістичних ракет. Як зазначив Ігнат, це свідчить про застосування комплексів Patriot. Окрім балістичного озброєння, Росія випустила по Україні велику кількість крилатих ракет різних типів.

"Крилаті ракети різного базування - морського, наземного, повітряного. Стратегічна авіація діяла з Бєлгородської області - літаки Ту-95, Ту-160… І кораблі вже з Каспійського моря - з ракетного корабля були випущені "Калібри". Також "Іскандер-К" - теж з різних напрямків", - розповів представник Повітряних сил.

За попередніми даними, із 48 запущених крилатих ракет українська ППО знищила 39. Щодо ще шести цілей інформація уточнюється. Крім того, російські війська застосували 130 безпілотників, з яких українським захисникам вдалося збити 117. Серед них була значна кількість реактивних дронів.

Ігнат зазначив, що нинішня атака загалом нагадує попередні російські удари, однак повністю однакових сценаріїв противник не використовує. Росія коригує маршрути ракет і безпілотників з урахуванням тактичної ситуації, результатів власної агентурної та космічної розвідки, а також погодних умов, зокрема хмарності та туману.

"Противник усе це враховує, аналізує, вивчає, де у нас знаходяться сили та засоби, здатні перехопити… Це питання й до наших громадян, які люблять публікувати різні речі в соціальних мережах - щоб вони цього не робили", - підкреслив Ігнат.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Росія змінила тактику ударів - що відомо

Росія взимку може розширити удари по критичній інфраструктурі України, додавши до енергетичних об’єктів водоканали. Водночас російська армія вже змінила формат атак: масштабні залпи стали рідшими, зате дрони застосовують майже безперервно. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

Нинішня стратегія російських атак відрізняється від тієї, яку Росія застосовувала раніше. Якщо раніше ворог міг накопичувати значну кількість озброєння для одного потужного удару, то тепер частіше підтримує постійну загрозу невеликими хвилями.

Жданов зазначає, що кількість безпілотників у найбільших атаках зменшилася. Замість ударів із сотнями дронів одночасно РФ переважно використовує менші групи, а кількість ракет у таких атаках також залишається обмеженою.

Окремо експерт звернув увагу на те, що російська авіація останнім часом рідше залучається до ударів по Україні. Натомість противник компенсує це регулярністю застосування безпілотників.

"Зате вони змінили тактику. І, бачите, сьогодні атака на нашу країну триває безперервно", - сказав Жданов.

Ракетно-дроновий удар по Україні 7 жовтня 2026 року - новини

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що країна-агресор Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет, балістичні та протикорабельні ракети, а також 130 ударних безпілотників. Станом на 09:00 сили ППО збили або придушили 161 ціль.

Перші повідомлення про застосування балістичної зброї в ніч на 7 жовтня надійшли близько 03:09, після чого атака розгорталася двома хвилями. Детальніше читайте в матеріалі: РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Київ зазнав атаки балістичними ракетами. У Дарницькому районі столиці загинули дві людини, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста. В Оболонському районі влучення припало на нежитлову забудову, у Подільському - пошкоджено складські приміщення. У Шевченківському - влучення на територію нежитлової забудови.

Інші новини:

Про особу: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Наразі - начальник служби зв’язків з громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред