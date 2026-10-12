Росія атакує Київ балістикою: у столиці прогриміли вибухи – що відомо

У Києві пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги.

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Росія атакувала Київ балістикою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Росія ввечері 12 жовтня вдарила по Києву балістикою

Вибухи пролунали ще до оголошення тривоги

Ввечері у понеділок, 12 жовтня, країна-агресор Росія атакує Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях", - написав він. відео дня

О 22:09 в Повітряних силах ЗСУ заявили про швидкісну ціль на Київ.

О 22:44 Кличко повідомив, що у Дніпровському районі зафіксавано влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце.

Чому вибухи пролунали до оголошення тривоги

Водночас канал "Миколаївський Ваньок" написав про те, що вибухи в Києві пролунали ще до оголошення повітряної тривоги, тому що не було інформації про пуски.

"Не було навіть інформації про запуски, тому, на жаль, тривогу оголосили запізно", - йдеться у повідомленні.

Позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами партнерів.

"Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно", - наголосив він.

С-400 / Інфографіка: Главред

Якими будуть цілі нового масованого удару

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що Росія може найближчим часом повторити масовану атаку на Україну, оскільки має накопичений запас озброєння.

За його словами, Росія перейшла до осіннього етапу атак, спрямованих проти української енергетичної системи та цивільної інфраструктури.

"Так, вони розпочали осінню кампанію зі знищення нашої енергетики та цивільної інфраструктури. Тож надалі ми можемо очікувати повторних ударів саме по енергетичних об’єктах", - наголосив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 12 жовтня Росія ударила по житловій інфраструктурі Києва дроном. Під удар потрапила 25-поверхівка у Дарницькому районі. Внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка.

Моніторингові канали писали, що протягом найближчих 48 годин у Києві та області зберігається підвищена загроза ракетного удару із застосуванням балістики, а серед пріоритетних цілей ворога – об’єкти енергетики, Північний і Південний мости.

У суботу, 10 жовтня, вдень у Києві пролунали вибухи. В Оболонському районі було зафіковано влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали в дворі житлового будинку.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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