Дрон влучив у 25-поверхівку в Києві: загинула жінка, є постраждалі

Влучання зафіксували в житловому будинку в Дарницькому районі, на місце прямують екстрені служби.

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Дрон влучив у будинок в Києві / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Дрон РФ влучив у 25-поверховий будинок у Києві

Удар припав на рівень 12-16 поверхів

Є загибла та постраждалі

Країна-агресор Росія ударила по житловій інфраструктурі Києва дроном. Під удар потрапила 25-поверхівка у Дарницькому районі. Про це заявив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Він наголосив, що у Дарницькому районі зафіксовано влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 12-16 поверхів.

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"Також палають автівки в дворі будинку. Екстрені служби прямують на місце", - йдеться у повідомленні.

Згодом мер сказав, що у Дарницькому районі, де БпЛА влучив в багатоповерхівку, попередньо четверо постраждалих.

"Медики із оглядають", - наголосив він.

Водночас в КМВА заявили, що на жаль, внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка.

О 20:27 Кличко написав, що кількість постраждалих у Києві зросла до 11. Трьох поранених медики госпіталізували.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія може посилити хвильові атаки на міста України

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

За його словами, ворог накопичує ударні дрони, але обмежені виробничі можливості не дозволяють йому щодня проводити масштабні комбіновані обстріли.

"Підтримувати такий високий темп вони не зможуть. Якщо говорити про масовані комбіновані удари - із застосуванням балістики, "Шахедів" і "Гераней" - влаштовувати їх день у день у ворога зараз немає можливості. Росіяни можуть влаштувати терор у великому місті лише на добу-дві", - вважає він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія вранці 12 жовтня атакувала Харків ударним безпілотником. Влучання ворожого дрона зафіксовано у Київському районі міста. Постраждали 12 людей, з них 1 дитина.

Вдень 12 жовтня російські окупаційні війська атакували Дніпро та область. Зайнявся один з поверхів торгівельного центру. Внаслідок ворожого удару загинула одна людина.

Посеред дня 11 жовтня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по приватному сектору Немишлянського району Харкова. Влучання були зафіксовані на території СТО поряд із житловими будинками. Внаслідок атаки виникла пожежа.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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