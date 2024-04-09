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"Бронь" цирків від служби в армії: Мінкульт спробував пояснити скандальне рішення

Яна Ставська
9 квітня 2024, 19:36
На бронювання від мобілізації наразі подано 14 представників циркових колективів.
Працівників цирків зможуть "бронювати" від мобілізації / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Мінкульт спробував пояснити своє скандальне рішення внести до "критично важливих" підприємств низку цирків, що дозволить їхнім працівникам у подальшому уникнути мобілізації.

У своєму повідомленні міністерство послалося на рішення іще минулого керівництва МКІП. У тексті заяви стверджується, що "кожний заклад культури, кожна людина, яка працює в сфері є критично важливими і необхідними для забезпечення нашої духовної обороноздатності".

На думку Мінкульту, статус "критичного підприємства" для цирків "надає можливість сфері зберегти свою хоча б мінімальну спроможність виробляти культурний та інформаційний продукт та надавати важливі сьогодні суспільству соціокультурні та інформаційні послуги".

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Вказується, що станом на 9 квітня 2024 року за поданням МКІП статус заброньованих по всій країні отримали 1150 працівників сфери культури та понад 700 медійників.

Пресслужба Мінкульту стверджує, що дирекція пересувних циркових колективів подала на бронювання лише 14 осіб. Це нібито менше, ніж 10% від загальної чисельності усього колективу.

Мобілізація 2024 - МКІП вніс цирки до "критично важливої" інфраструктури

Як повідомляв Главред, Мінкульт уже почав видавати деяким компаніям статус "критично важливих підприємств", який може забезпечити їхніх працівників "бронею" від армії. Не обійшлося і без скандалу. Наприклад, стало відомо, що під "бронею" опинився пересувний цирк.

Тим часом Комітет ВР 27 березня відхилив пропозицію щодо виборчої відстрочки від армії як дискримінаційну. Раніше окремі депутати, а разом із ними схожу ідею висловлював і сам прем'єр Денис Шмигаль, намагалися пропихнути "бронь" для військовозобов'язаних, які отримують понад 30 тисяч гривень зарплати на критично важливих підприємствах.

Але питання про платну бронь все ще витає в повітрі, оскільки Рада може врахувати цю правку під час наступного розгляду проєкту в сесійній залі.

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Минкульт мобілізація мобілізація в армію
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