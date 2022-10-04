За тиждень ЗСУ звільнили десятки населених пунктів - Зеленський

Зеленський розповів про успіхи контрнаступу ЗСУ / Офіс президента України, генштаб ЗСУ

За останній тиждень Збройними силами України були звільнені і деокуповані десятки населених пунктів у різних регіонах, йдеться в заява глави держави Володимира Зеленського.

"Від російського псевдореферендуму звільнені вже десятки населених пунктів тільки за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині та Донбасі разом", - заявив президент.

Українська армія здійснює на півдні нашої країни досить швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Також Зеленський додав, що це тільки питання часу, коли вдасться вигнати окупанта з усієї нашої землі.

Також президент підтвердив звільнення 8 населених пунктів, про які повідомили в оперативному командуванні "південь", і додав, що це далеко не весь список.

Путін оголосив про анексію територій України

Президент держави-агресора РФ Володимир Путін 30 вересня підписав папірці про анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На незаконному заході були і кремлівські маріонетки, яких Москва оголосила окупаційною "владою" на місцях.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається поставити демократію на коліна і фактично пішла на ескалацію війни проти України. Він закликав цивілізований світ до реакції на спробу анексії українських територій.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, Київ вже пройшов свій шлях, спрямований на інтеграцію в Альянс. Держава де-факто вже перебуває у союзі з НАТО.

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