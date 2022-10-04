Україна де-факто вже в НАТО: країну прикривають "ядерною парасолькою" - Загородній

Коли Україна вступить до НАТО / Колаж УНІАН, Главред, ua.depositphotos.com

Україна не зможе стати членом НАТО, поки в країні триває війна з Росією. Однак де-факто Україна вже в Альянсі. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

Він переконаний, що члени НАТО погодяться прийняти Україну лише після того, як будуть звільнені всі окуповані території.

"Хіба що Альянс настільки влізе у війну в Україні, що буде вже все одно - є у нас територіальні проблеми чи ні", - сказав Загородній.

Він також згадав заяву колишнього командувача армією США в Європі генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, який стверджує, що Захід завдасть удару у відповідь по РФ, якщо проти України буде застосовано ядерну зброю.

"Мова йде про задіяння 5 статті Статуту НАТО в разі ядерного удару Росії по Україні. Так що де-факто Україна вже в НАТО, зокрема, за параметром військової інфраструктури. Те, що за нас вписалися по ядерній зброї в усіх напрямках, є, по суті, вже "ядерною парасолькою", нехай і неформальною", - додав експерт.

Однак Загородній вважає більш реальним варіант поставок зброї для України, яка необхідна для звільнення територій.

Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня, після оголошення главою Кремля Путіним анексії українських територій, заявив про подання Україною заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. На думку гаранта, держава вже пройшла свій шлях інтеграції до Альянсу. Україна де-факто є союзницею блоку.

2 жовтня президенти Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини виступили на підтримку вступу України до НАТО. Вони закликали колективний блок безпеки посилити військову підтримку Києва. Крім того, вони вимагають від Росії негайно забрати свої війська з України.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон підтримує плани України щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

За його словами, двері НАТО для Києва залишаються відкритими. Однак рішення про інтеграцію повинні підтримати всі 30 країн, які перебувають у блоці безпеки Заходу.

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