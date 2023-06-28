'Від 30 до 100 тисяч': Рада прийняла закон про доплати та відпустки військовим

ВРУ прийняла в цілому законопроект №9342 про доплати військовим під час воєнного стану.

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Рада прийняла закон про доплати та відпустки військовим / колаж: Главред, фото: УНІАН, 35 ОБр Михайла Остроградського

Закон про доплати військовим прийняли через 2,5 місяці. Парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовим, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" проголосували 311 народних обранців.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк своєму Telegram-каналі пояснив, що основна задача законопроекту - військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30 - 100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ.

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Що змінилось для військових

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів - два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження - додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ.

Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень на умовах і порядку КМУ .

Тяжко пораненим військовим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень на умовах і порядку КМУ.

Мінімальний поріг доплати для інструкторів - 15 тисяч гривень за порядком КМУ.

Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування - не більше 4 місяців.

Законопроект має бути розглянутий в парламенті на наступних пленарних засіданнях, додав Железняк.

Доплата військовим 30 тисяч гривень

Нагадаємо, що в Україні "урізали" виплати військовим. Тепер надбавку 30 тисяч гривень виплачуватимуть тим, хто перебуває в зоні бойових дій або в оточенні. Постанова набрала чинності з дня оприлюднення, її почали застосовувати з 1 червня 2022 року.

У Генштабі зробили важливу заяву щодо додаткових виплат військовим.У командуванні зазначили, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

Данілов прокоментував, що усі не можуть отримувати доплати за те, що служать державі. Він підкреслив, що військові, які перебувають на передовій, у зоні ведення активних бойових дій, отримують 100 тисяч.

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