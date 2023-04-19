30 тисяч гривень військовим: у Генштабі зробили важливу заяву

У командуванні зазначили, що доплати військовим виплачують також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів.

https://glavred.net/economics/30-tysyach-griven-voennym-v-genshtabe-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10464517.html Посилання скопійоване

Виплати військовим / Колаж Главред, фото УНІАН. Генштаб

19 квітня в Генеральному штабі Збройних сил України висловилися про повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень.

У командуванні підкреслили, що солдат, який несе службу і захищає країну, ризикуючи власним життям і здоров'ям, виконує завдання в надскладних умовах, повинен бути високо мотивованим.

"Згадайте, як виглядають Вугледар, Мар'їнка, або Авдіївка. Кожен день оборони України дається нам дуже високою ціною. Ціною життів і здоров'я наших захисників", — зазначили в Генштабі ЗСУ.

відео дня

Також у відомстві нагадали про те, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

Так, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені для захисників, які воюють безпосередньо на передньому краї.

"30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником", - йдеться в заяві Генштабу.

Виплати відбуваються пропорційно часу виконання. Доплати отримують також ті, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Виплати військовим - що важливо знати

Як зазначили в Генштабі, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, в тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Повідомляється, що з 1 лютого 2023 року всім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень.

"Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не створюватиме передумов до соціальної напруженості у бойових підрозділах та з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям та здоров'ям. Просимо припинити займатися популізмом і сконцентруватися на обороні нашої держави", — резюмували в Генштабі.

Виплати військовим 30 тисяч

Нагадаємо, Верховна Рада України 10 квітня, проголосувала за повернення військовим доплат у розмірі 30 тисяч гривень.

Правки до законопроекту, якими пропонувалося повернути виплати військовим, поліцейським, службі цивільного захисту, підтримали 277 народних депутатів. Доплати повинні були повернути не тільки військовим, а й працівникам ДСНС і поліцейським.

Читайте також: