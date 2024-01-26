Наступ по всьому фронту: в МВА розповіли про перелом у боях за Авдіївку

За словами очільника Авдіївської МВА, росіяни використовують тактику загороджувальних загонів черед велику кількість так званих відмовників.

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Росіяни ведуть наступальні дії по всьому фронту / Колаж Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська продовжують знищувати місто Авдіївка, що на Донеччині. Лише за минулу добу росіяни завдали 80 авіабомбових ударів по міста, крім того відбулось 50-60 масованих обстрілв із застосуванням артилерії. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За даними начальника міської військової адміністрації, у районі Авдіївки використання важкої техніки окупантами в більшій мірі залежить від погодних умов. Він зазначив, що якщо є можливість через погодні умови, вони використовують техніку. Також він відзначив, що тактика окупантів варіюється: якщо є можливість, вони використовують техніку, якщо ж немає, то вони проводять "м'ясні" атаки.

"По всій лінії оборони діють. Де йде спецназ, де йде глибинна розвідка, де йдуть ч*обіки "Шторм-V", як хлопці їх прозвали "шторм-виродки". "Шторм-Z" — "шторм-зомбі". Але все більше і більше інформації про те, що вони відмовляються йти штурмувати. Це пов’язано з тим, що, найімовірніше, просто бачать, яких вони зазнають втрат на нашому напрямку. Були перехоплення і в Telegram-каналах один із представників підрозділів так званих загородзагонів писав, що "роботи у нас непочатий край". Дуже багато відмовників", — розповів Барабаш. відео дня

Він вважає, що в найближчий час противник буде штурмувати Авдіївку та буде намагатися направити туди все більше й більше сил.

"Той черговий якийсь дедлайн, який вони собі поставили до псевдовиборів у РФ, і завдання, які до цього дедлайну, намагатимуться їх виконати. Ми оборонятимемося, триматимемося. У розмовах з усіма командирами, які на лінії оборони за нашим Авдіївським напрямком, усі однозначно стоятимуть", - говорить Барабаш.

Він підкреслює, що бажано, щоб наші міжнародні партнери діяли більш оперативно та рішуче приймали рішення, щоб потужна підтримка, про яку йдеться на "Рамштайнах", все-таки надійшла.

"Однозначно, перелом має бути. У мене таке внутрішнє відчуття, що саме на Авдіївці буде перелом", — висловився Барабаш.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ та захопити кілька опорних пунктів Сил оборони України, проте їм не вдалося виконати основне завдання - вийти до головної траси постачання і оточити місто.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорювалася поточна ситуація на фронті.

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