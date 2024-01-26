'Йшли в атаку, як в останній раз': пресофіцер розповів, як ЗСУ 'покрошили' окупантів

Поблизу Лимана російські окупанти втратили колосальну кількість бронетехніки, які залишилися горіти на полі бою.

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На Лиманському напрямку ворог кидає в бій важку бронетехніку / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Протягом останніх двох місяців на Лиманському напрямку окупанти активізувались та атакували українські позиції з великою кількістю живої сили та техніки. Незважаючи на це, українські військові зуміли відбити напади і завдали значних втрат у техніці ворогу. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У ворога був наказ - досягти якихось успіхів до 1 січня, але успіхів він не досяг. Потім кілька тижнів росіяни стягували нові сили, живу силу, техніку. Нещодавно росіяни пішли в нову атаку, як то кажуть, як в останній раз. Цього разу ми відчули на собі удар великої кількості бронетехніки. Противник залучив десятки одиниць танків, бойових машин піхоти, БТР, які зараз догорають перед нашими позиціями", - розповів Дібров.

Результатом вдалої роботи українських захисників стали втрати російської бронетехніки, яка залишилася горіти на полі бою. Дібров підкреслив ефективність дій українських саперів, артилеристів та операторів дронів, які працювали над знищенням ворожої техніки.

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"Броньовий кулак ворога відчутно зменшився. Десятки машин залишилися на полі бою, тому росіяни знов посилюють атаки живою силою й кількість артилерійських, стрілецьких обстрілів наших позицій", - зауважив він.

Війна в Україні

Нагадаємо, ЗСУ успішно просунулись на Запорізькому напрямку, за словами мера Мелітополя Івана Федорова. Вони здійснили просування на захід від Вербового в Запорізькій області та відбили три атаки ворога на південний схід від Роботиного.

Також окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ в Авдіївці, захопивши деяких українських бійців, але не вдалося виконати основне завдання - вийти до головної траси постачання та оточити місто. Українські сили провели успішні контратаки на півдні міста, відтіснувши російські війська.

Крім цього, російські війська не здатні повністю захопити Авдіївку в Донецькій області. Бойові дії відбуваються на околицях міста, де українські війська повністю контролюють ситуацію і блокують просування ворожих сил.

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