КАБ РФ у Харкові знищив під'їзд житлового будинку: серед постраждалих – дитина

Унаслідок атаки є постраждалі, удар припав на житловий багатоповерховий будинок.

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У Харкові ворог ударив по житловому будинку / Колаж: Главред, фото: t.me/s/synegubov

Збройні сили країни-агресора РФ завдали авіаудару по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Унаслідок атаки є постраждалі, удар припав на житловий багатоповерховий будинок, повідомив він у Telegram.

"Попередньо маємо інформацію про потрапляння керованої авіаційної бомби в багатоповерховий будинок, є постраждалі", - написав Терехов.

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Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, за попередніми даними, зафіксовано удар ворожого КАБ у Салтівському районі Харкова.

"Є влучання в четвертий поверх багатоповерхівки. Попередньо - є постраждалі, зокрема під завалами", - повідомив глава ОВА.

За його даними, на місці прильоту виникла пожежа. Унаслідок удару РФ зруйновано майже весь під'їзд житлового будинку.

Пізніше він уточнив, що вже відомо про те, що серед постраждалих є 11-річна дитина.

А за даними Терехова, відомо про 24 постраждалих, під завалами перебуває дитина, рятувальники намагаються її дістати.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

"На жаль, є постраждалі, зокрема й діти. Під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці", - написав президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що партнери України бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожна їх відкладене рішення - це як мінімум десятки, а то й сотні таких російських бомб, які летять на нашу країну, а це життя "наших людей".

"Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою", - наголосив він.

Дивіться відео - РФ вдарила по житловій багатоповерхівці в Харкові:

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Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше пряме попадання зафіксували в будівлю Держпрому в Харкові. Це пам'ятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харків'янин.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ підготувала близько 150 ракет. Валерій Рябих заявив, що окупанти для ударів по Україні зараз здебільшого застосовують БпЛА типу Shahed. Ці терористичні атаки мають на меті не тільки психологічний тиск на населення України, а й також впливати на економіку України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на вечірню атаку по Харкову та пошкодження будівлі Держпрому. Унаслідок атаки РФ на Харків було серйозно пошкоджено одну з найвідоміших будівель у стилі конструктивізму у світі - Держпром, який перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

/ Інфографіка: Главред

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