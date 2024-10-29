Росіяни вбили людину та пошкодили Держпром: реакція Зеленського на вечірню атаку

Президент наголосив, що такі обстріли вкотре доводять - Росію потрібно ізолювати.

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Ворог влучив у цивільну інфраструктуру / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що сказав Зеленський:

Ворог поцілив по одній з найвідоміших в світі будівель

Під атакою РФ знову опинилися цивільні

Путіну не можуть зійти з рук його злочини

Президент Володимир Зеленський відреагував на вечірню атаку країни-агресора Росії по мирних містах України. У Telegram він розповів про наслідки ворожих ударів по Харкову та Кривому Рогу.

Внаслідок атаки РФ на Харків була серйозно пошкоджена одна з найвідоміших будівель у стилі конструктивізму у світі - Держпром, який перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

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Натомість у Кривому Розі постраждав від влучання ворожої ракети звичайний житловий будинок, внаслідок чого у ньому спалахнула пожежа. Зеленський додав, що чимало інших міст та громад України у цей вечір постраждали від російських обстрілів.

"Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним додає йому впевненості. Кожна люб’язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук. Замість того, щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість", - наголосив він.

Оновлені дані щодо наслідків ворожих ударів опублікував і мер Харкова Ігор Терехов. Станом на 23:28 відомо вже про 7 постраждалих. А в Кривому Розі не обійшлося без загиблих.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок тяжких поранень після ракетної атаки на Кривий Ріг загинув 39-річний чоловік. Окрім цього, кількість постраждалих зросла до 12 осіб.

Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 жовтня в Харкові були чутні вибухи. Російські окупанти атакували місто керованими авіабомби. Ворог влучив по центру Харкова, внаслідок чого є 7 постраждалих.

Напередодні, у ніч на 27 жовтня противник здійснив атаку, використавши 80 ударних дронів типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу, запущені з районів Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська в Росії.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

І на цьому ворог не зупиняється. Раніше стало відомо, що російське командування збільшило кількість російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС на аеродромі "Оленья" до 13 одиниць. 12 російських Ту-95МС вже споряджені крилатими ракетами Х-101.

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