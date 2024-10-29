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Росіяни вдарили ракетою-гібридом по Харкову: 4 загиблих та багато постраждалих

Юлія Закрепа
29 жовтня 2024, 07:40оновлено 29 жовтня, 08:20
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Близько 5 ранку Ігор Терехов повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох.
Росіяни вдарили ракетою-гібридом по Харкову: 4 загиблих та багато постраждалих
РФ атакувала Харків, є загиблі / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: відео

Ввечері 28 жовтня країна-агресорка Росія обстріляла КАБами центр Харкова. На місці влучання у будівлю Держпрому спалахнула пожежа, відомо про щонайменше 9 постраждалих. Також РФ атакувала приватний сектор Харкова - 4 людини загинуло.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти атакують місто керованими авіабомби.

"Попередньо, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Внаслідок ворожої атаки по будівлі Держпрома постраждали семеро людей", - зазначив Терехов.

відео дня

Голова Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що окупанти влучили авіабомбами у будівлю Держпрому, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 21:00 ворог завдав ударів КАБами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.

Росіяни вдарили ракетою-гібридом по Харкову: 4 загиблих та багато постраждалих
Що відомо про КАБ / Інфографіка: Главред

"Влучання зафіксовано в адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів. Загалом маємо сотні пошкоджених вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках", - написав він.

Також Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними правоохоронців, окупанти вдарили ФАБ-500.

Удар РФ по будівлі Держпрому

"Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин", - написав Синєгубов.

ДСНС звітувала, що частково зруйновані приміщення 2-го та 3-го поверхів. Рятувальники також заявили, що пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади поруч.

Станом на 23:20 відомо про вісьмох потерпілих, серед них поліцейський, заявили в Нацполіції. Згодом в Нацполіції повідомили, що кількість постраждалих зросла до дев'яти.

  • Наслідки ударів по Україні 29 жовтня
    Наслідки ударів по Україні 29 жовтня Володимир Зеленський
  • Наслідки ударів по Україні 29 жовтня
    Наслідки ударів по Україні 29 жовтня Володимир Зеленський
  • Наслідки ударів по Україні 29 жовтня
    Наслідки ударів по Україні 29 жовтня Володимир Зеленський
  • Наслідки ударів по Україні 29 жовтня
    Наслідки ударів по Україні 29 жовтня Володимир Зеленський
  • Наслідки ударів по Україні 29 жовтня
    Наслідки ударів по Україні 29 жовтня Володимир Зеленський
  • Наслідки ударів по Україні 29 жовтня
    Наслідки ударів по Україні 29 жовтня Володимир Зеленський

РФ вдарила по приватному сектору Харкова

Пізніше Терехов повідомив, що о 2:51 Харків зазнав чергового авіаційного обстрілу КАБами - влучання було зафіксовано в Основ’янському районі. Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 - зазнали різних ступенів пошкоджень.

"Наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. Попередньо, одна людина загинула. На місці події працюють рятувальники та відповідні служби", - зазначив Терехов.

Очільник Харківської ОВА додав, що під завалами можуть перебувати люди, зокрема, діти.

"Внаслідок удару вже троє загиблих. Рятувально-пошукова операція триває", - написав Синєгубов.

Близько 5 ранку Терехов повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Відомо, що окупанти вдарили по місту ракетою-гібридом "Грім-Є1".

Росіяни вдарили ракетою-гібридом по Харкову: 4 загиблих та багато постраждалих
Що відомо про "Гром" / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ підготувала близько 150 ракет. Валерій Рябих заявив, що окупанти для ударів по Україні зараз здебільшого застосовують БпЛА типу Shahed. Ці терористичні атаки мають на меті не тільки психологічний тиск на населення України, а й також впливати на економіку України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на вечірню атаку по Харкову та пошкодження будівлі Держпрому. Внаслідок атаки РФ на Харків була серйозно пошкоджена одна з найвідоміших будівель у стилі конструктивізму у світі - Держпром, який перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.

27 жовтня Україна опинилась під атакою Шахедів. Відомо, що ворог здійснив запуск "Шахедів" з півдня та півночі. Багато дронів залітали через Сумську область. Ударні безпілотники типу "Шахед" долетіли до Києва. Місцеві жителі чули вибухи.

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