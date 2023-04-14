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"На жаль, це надовго": завершення війни в Україні залежить від ресурсів, а в РФ їх більше – Таїпов

Альона Вороніна
14 квітня 2023, 13:29 оновлено 14 квітня, 13:34
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Україні важливо зберегти своїх воїнів та не втратити підтримку держав-партнерів, особливо США.
Украинские военные, Муса Таипов
Тривалість війни в Україні залежить від ресурсів, зазначає Таїпов/ 93 ОМБр Холодний Яр, Facebook Муса Таїпов

Тривалість війни країни-агресорки Росії проти України залежить від ресурсів – політичних, економічних, військових, моральних. Україні зараз важливо зберегти своїх воїнів. При цьому в РФ є великий людський ресурс, і країна-окупант ставиться до своїх солдатів як до "гарматного м’яса".

Крім цього, велику роль грає моральна сторона – Україна права, тому що вона захищається від російської агресії. Про це розповів член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції, племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов в інтерв’ю Главреду.

"Коли (в РФ – ред.) людина отримує 12 тисяч рублів, а тут 200 тисяч (сума виплат мобілізованим в РФ – ред.), то уявіть собі – сидить якась Мотрона, дивиться на свого чоловіка-алкаша, як на товар, мовляв, іди повоюй. Якщо тебе приб'ють, 6 або 7 мільйонів дадуть. Тобто цього ресурсу там достатньо. Плюс до всього, у будь-якої війни є моральна сторона. З точки зору моралі Україна абсолютно права, тому що вона захищається. Симпатії завжди на боці того, хто веде справедливу війну", – зазначає Таїпов.

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У Росії також багато природних ресурсів, і низка західних підприємств ще й досі не розірвали зв’язки з країною-агресоркою і не пішли з її ринку.

Таїпов наголосив, що "Україна не має права на програш, тому що тут йдеться про те, бути чи не бути, а Росія не може перемогти".

Хто такий Муса Таїпов

Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції.

За його словами, зараз визначальним фактором є те, як далі поводитимуть себе Сполучені Штати Америки, адже станом на цей час вони є головним партнером, який надає Україні фінансову та військову допомогу.

"У міру своїх сил поки надають допомогу Польща, країни Балтії, Чехія, оскільки вони розуміють, що вони можуть бути наступними. Решта діють, виходячи з інтересів, і потрібно, щоб ці інтереси завжди замикалися на Україні. Як це зробити – це інше питання. Але це надовго, на жаль", – сказав Таїпов.

На скільки часу може затягнутися війна в Україні

За словами Таїпова, війна в Україні може затягнутися ще на рік-два, адже Росія обходить накладені на неї санкції.

"Казахстан, Узбекистан, Вірменія, Грузія точно так же, хоч і трохи дорожче, але все необхідне отримують. Азербайджан об'єднався з Туреччиною і він розуміє, що поки існує РФ, він не вирішить карабаський конфлікт. Вони точно так само отримують, нафту, метали, уран, ліс, енергоресурси – на це завжди знаходиться попит. Сьогодні від країн ОПЕК залежить дуже багато, і з ними потрібно працювати. Я не хочу радити, але я бачу ці недоліки", – додав Таїпов.

Війна в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що успіх майбутнього контрнаступу ВСУ на позиції окупантів вкрай необхідний Україні. За його словами, без перемог українських військових на полі бою у західних союзників рано чи пізно постане питання, чи варто підтримувати Україну.

Британська розвідка заявила, що російські окупанти активізували наступ на Бахмут, оскільки сили Міноборони РФ і вагнерівці поліпшили взаємодію. Як йдеться у свіжому зведенні британського Міноборони, українська оборона, як і раніше, утримує західні райони міста, але за останні 48 годин зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку армії окупантів.

Нагадаємо, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначає, що українські воїни, які героїчно утримують Бахмут на Донеччині, таким чином блокують рух російської окупаційної армії далі. Окупанти уже понад 8 місяців не можуть захопити це місто. Але без його захоплення загарбники не можуть рушити в бік Слов'янська, адже тоді захисники України вдарять по них з флангу.

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