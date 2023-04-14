РФ активізувала атаки на Бахмут: на допомогу найманцям Пригожина перекинули десантників - розвідка

Сили оборони України, як і раніше, утримують західні райони міста, але за останні 48 годин зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу.

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Бої за Бахмут тривають / скріншот

Британська розвідка заявила, що російські окупанти активізували наступ на місто Бахмут у Донецькій області, оскільки сили Міноборони країни-агресора РФ і найманці ПВК "Вагнера" поліпшили взаємодію.

Як йдеться у свіжому зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter, українська оборона, як і раніше, утримує західні райони міста, але за останні 48 годин зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку російської окупаційної армії.

Штурмові групи "Вагнера" продовжують основний наступ через центр міста. Тим часом російські повітряно-десантні війська (ВДВ) змінили частину підрозділів "Вагнера", що забезпечують північний та південний фланги операції.

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"Українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але організовано йдуть з позицій, якими вони були змушені поступитися", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомляв Главред, у зведенні британського Міноборони 11 квітня йшлося про те, що повітряно-десантним військам Росії передали термобаричні реактивні системи залпового вогню ТОС-1А. це може свідчити про майбутнє зростання ролі ВДВ у наступальних операціях в Україні.

Ситуація в Бахмуті

9 квітня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Росія почала перекидати в Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною тому стали величезні втрати серед бойовиків ПВК "Вагнера".

Командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський 10 квітня розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд в Бахмут Донецької області.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан вважає, що російські загарбники почали розуміти реальну небезпеку, а тому готуються втекти з Бахмута. Про це свідчить заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який в паніці сповістив, що для майбутнього контрнаступу Україна зібрала до 400 тисяч чоловік особового складу.

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