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"Саме про це верещить Пригожин": утриманням Бахмуту ЗСУ "заморозили" рух окупантів – Світан

Альона Вороніна
14 квітня 2023, 10:42 оновлено 14 квітня, 10:45
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Російські загарбники не можуть піти на Слов'янськ, не захопивши Бахмут, адже тоді українські військові вдарять по них з флангу.
Украинские военные, Роман Свитан, Бахмут
Утриманням Бахмуту ЗСУ зупиняють рух окупантів/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрін

Українські воїни, які героїчно утримують Бахмут на Донеччині, таким чином блокують рух російської окупаційної армії далі. Окупанти уже понад 8 місяців не можуть захопити це місто. Але без його захоплення загарбники не можуть рушити в бік Слов'янська, адже тоді захисники України вдарять по них з флангу.

Про це розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду. Він зазначає, що українські військові, перебуваючи у Бахмуті, утримують росіян від подальшого руху на Слов'янськ уздовж траси Дебальцеве-Слов'янськ.

"Бахмутський гарнізон тисне на лівий фланг російській колоні, яка намагається йти на Слов'янськ, і вона просто далі не може просунутися, не може залишити у себе в тилу бахмутський гарнізон. Адже якщо вони це зроблять, ми просто вдаримо у фланг. Саме про це верещить Пригожин на кожному розі: "Ай-ай-ай, у мене фланги! Я далі рухатися не можу!". От якраз тому він рухатися і не може – через цю можливість удару", – пояснив Світан.

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Він зазначив, що зараз потрібно максимально тримати Бахмут і бахмутський гарнізон, щоб не дати російським загарбникам змоги піти на Слов’янськ.

"Після того як ми почнемо наступальні дії, у росіян вже не буде бажання куди-небудь наступати. Вони ховатимуться в певних місцях, призначених для оборони. Їм доведеться відійти на оборонні рубежі. І так вони можуть взагалі відійти від Бахмута. Якщо ми почнемо рухатися в районі Оріхового, їм доведеться відходити від Бахмута до Попасної на свої межі, які вони свого часу відрили, щоб перекинути в район Оріхового додаткові частини", – каже полковник.

За його словами, в українських військових є дуже великі шанси утримати західну частину Бахмута. Російські окупанти уже зрозуміли, що вони не можуть нічого зробити живими штурмами та застосуванням артилерії, тому вони зараз застосовують навіть авіацію, намагаючись вибити захисників України з міста.

Хто такий Роман Світан

Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Окупанти уже вдаються до тактики, яку вони використовували в сирійському місті Алеппо – вони намагаються повністю знищити укріпрайон, який тримають українські військові, щоб там неможливо було тримати оборону.

Ситуація у Бахмуті

Раніше полковник запасу Роман Світан зазначав, що доки вся Україна в очікуванні контрнаступу ЗСУ, російські загарбники почали розуміти реальну небезпеку, а тому готуються тікати з Бахмута. Про це свідчить заява ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який в паніці сповістив, що для майбутнього контрнаступу Україна зібрала до 400 тисяч чоловік особового складу.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували "унікальні досягнення" приватної військової компанії "Вагнера", засновник якої Євген Пригожин хвалився, нібито вагнерівці мають контроль над більш ніж 80% Бахмута. Як повідомив представник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, слова Пригожина, як і минулі рази, залишаються нісенітницею і спробою виправдати свої поразки в місті за останні 9 місяців.

Тим часом британська розвідка заявила, що російські окупанти активізували наступ на Бахмут, оскільки сили Міноборони РФ і вагнерівці поліпшили взаємодію. Як йдеться у свіжому зведенні британського Міноборони, українська оборона, як і раніше, утримує західні райони міста, але за останні 48 годин зазнала особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку армії окупантів.

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