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До початку весни наступ РФ видихнеться - Буданов

Дмитро Відоменко
30 січня 2024, 18:37
Наразі наступальна операція РФ в Україні триває, проте на початку весни вона вичерпається повністю, каже генерал Кирило Буданов.
Буданов, російська армія
Коли хід російських окупантів закінчиться, свій хід зроблять ЗСУ - генерал Буданов / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

На поточний момент наступальна операція армії країни-агресора РФ в Україні триває, проте на початку весни вона повністю видихнеться. Таку думку заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

"Ще ні (наступ РФ не закінчується - Главред). Ближче до весни. Зараз я можу вам сказати, що зараз триває наступальна операція РФ", - сказав Буданов.

За словами Буданова, наступ російських агресорів почався в листопаді минулого року і вже два з половиною місяці триває. Керівник розвідки додав, що назвати результати наступу якимись великими буде неправдою. Однак генерал визнав, що біля Авдіївки на Донеччині є деяке просування окупантів.

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"Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли швидко вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей. Як ви розумієте, навіть близько такого немає", - заявив Буданов.

При цьому генерал додав, що, як і за правилами будь-якої гри, коли хід противника закінчиться, свій хід зроблять ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ

Колективний Захід на чолі зі США має намір докласти зусиль для того, щоб до кінця 2024 року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для Києва умовах. Москві доведеться або йти на діалог, або зіткнутися з більш сильною українською державою. Сили оборони України зможуть перейти в новий наступ.

Журналісти CNN писали про те, що Україна в поточному році працюватиме над посиленням своєї оборонно-промислової бази. Істотних просувань на фронті не очікується як з боку ЗСУ, так і з боку окупантів агресора Росії. У 2025 році українські війська можуть піти в наступ, однак на півдні просування можливе щонайменше через два роки.

Якщо Конгрес не зможе санкціонувати додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, країна-агресор Росія може виграти війну протягом кількох тижнів, у кращому разі - місяців. Про це заявили головні помічники президента США Джо Байдена на приватній зустрічі в середу, 17 січня. Про це повідомив американський канал NBC News із посиланням на власні джерела.

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війна Росії та України Кирило Буданов контрнаступ ЗСУ
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