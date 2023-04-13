"Вибачатися не збираюся": експресофіцерка, яка зневажила страченого військового, видала нову заяву

Вона заявила, нібито її неправильно зрозуміли і "ніхто нічию загибель не висміював", і відмовилася просити вибачення за свої слова.

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Експресофіцерка, яка зневажила страченого військового, видала нову заяву/ Facebook Мазурчук

Колишня пресофіцерка полку "Дніпро-1" і добровольчого батальйону "Донбас" Васіліса Мазурчук, яка раніше заявляла, нібито страчений російськими окупантами український воїн "не мав би кричати під час страти", відмовилася просити вибачення за свої слова.

Мазурчук після хвилі хейту в соцмережах написала новий пост у Facebook, в якому дала зрозуміти, що не змінить свою думку про цю ситуацію.

"Господи, люди, дякую за те, що пишете і підтримуєте. Я не збираюся нічого видаляти, бо краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Прокльони можуть собі запхати ось туди далеко. Вибачатися ні перед ким також не збираюся, бо єдині, хто має вибачитися за свої гріхи – ті, хто на нас напав і влаштовує геноцид", – написала вона.

відео дня

Проте пізніше цей пост зник з її сторінки. Натомість Мазурчук опублікувала новий, у якому стверджує, нібито усі її неправильно зрозуміли і насправді "ніхто нічию загибель не висміював".

"Пост був про те, що немає сенсу просити у нелюдів та вбивць – немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашої землі. Тільки так. Шкода, що хтось зрозумів це як привід до травлі. Коли крім росіян починають погрожувати українці – то весело, насправді. Але, дякувати Богу, адекватні люди зрозуміли, що малося на увазі", – написала вона.

Пост Мазурчук/ скрін

Проте більшість користувачів мережі не згодні з такою позицією і вимагають у Мазурчук вибачень за скандальні слова про українського військового, який загинув жахливою смертю від рук російських загарбників.

Коментарі під постом Мазурчук/ скрін

Коментарі під постом Мазурчук/ скрін

Коментарі під постом Мазурчук/ скрін

Коментарі під постом Мазурчук/ скрін

Скандальні слова Мазурчук про страченого воїна

Після появи у мережі жахливого відео страти українського воїна російськими окупантами колишній пресофіцер "Полку Дніпро-1" та "Добровольчого батальйону "Донбас" Васіліса Мазурчук оскандалилась, висловивши думку про нібито "негідну" смерть закатованого військового.

Вона написала, що військовому не слід було "верещати їхньою мовою". За її словами, нібито не було сенсу просити окупантів не вбивати і не робити боляче, тому що вони "все одно не послухали б".

Така заява викликала хвилю обурення серед користувачів. Під скандальним постом Мазурчук з’явилося безліч коментарів із обуренням та критикою.

Страта українського військового російськими окупантами

Увечері 11 квітня в російських пабліках у мережі з'явилося відео розправи над українським військовослужбовцем. На опублікованих кадрах люди у військовій формі з відзнаками російських окупантів страчують живу людину з жовтою стрічкою – її, як правило, використовують ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що проводиться детальна перевірка змісту відео зі стратою і встановлюється особа військового.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування, провадження порушили за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

На кадри зі стратою воїна ЗСУ окупантами відреагував президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, це відео має побачити світ, щоб зрозуміти справжнє обличчя Росії. Президент закликав світ реагувати на агресію та військові злочини країни-агресора Росії.

Нагадаємо, спільнота InformNapalm у відповідь на жорстоке відео вбивства українського військового заявила, що це вже не перший випадок, коли російські окупанти страчують захисників України саме таким способом. Нелюди таким чином страчували українських бійців незалежно від статі, були випадки, коли так жорстоко вбивали і цивільних.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські силові відомства і спецслужби вивчають оприлюднене відео і намагаються встановити особу загиблого захисника України та його катів. При цьому вона закликала не поширювати у мережі жахливе відео страти військового і не висувати публічно будь-яких власних версій щодо можливої особи вбитого окупантами воїна.

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