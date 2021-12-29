Відомий гонщик Мочанов потрапив у дорожній скандал у центрі Києва

Олексій Мочанов став учасником конфлікту на дорозі / Фото facebook.com/alex.mochanov

Відомий автогонщик і блогер, колишній радник міністра оборони Олексій Мочанов став учасником конфлікту в центрі Києва. Він не поділив дорогу з водієм Skoda на Великій Васильківській.

Київ Оперативний оприлюднив у Мережі відео, на якому Мочанов демонструє опоненту середній палець.

Водій автомобіля, з яким у Мочанова виник конфлікт, розповів, що автогонщик підрізав його на дорозі, але на цьому справа не закінчилася.

Мочанов вийшов з автомобіля та почав нецензурно лаятися на хлопця, потім показав йому середній палець, вдарив по склу та поїхав.

У свою чергу, Олексій Мочанов виклав свою версію події. Він стверджує, що його опонент їхав смугою, що виділена для громадського транспорту, а він, включивши поворотник, зібрався перелаштовуватися.

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"Замість того щоби встати, відкрити вікно і вибачитися, малолітка нагнув мені бравої [нецензурної лексики]. На пропозицію припаркуватися і повторити мені цей коментар, доматюкався", - написав Мочанов у Facebook.

У коментарях до посту він додав, що відео події нього немає, оксільки відеореєстратором гонщик не користується.

Як повідомляв Главред, у Бердянську посеред дороги побилися два депутати міської та районної рад. Інцидент стався ввечері 25 грудня. За допомогою кулаків чоловіки з'ясовували, хто має перевагу на дорозі.

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