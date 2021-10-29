З лоукоста на шикарний Rolls-Royce: у Борисполі засікли незвичайного пасажира

У Борисполі побачили незвичайного пасажира

Волонтер і автогонщик Олексій Мочанов оприлюднив у Facebook фото з міжнародного аеропорту Бориспіль, на якому зафіксована зустріч пасажира, який заощадив на перельоті, але не відмовився продовжити подальшу подорож розкішним лімузином.

"Квінтесенція всього. Бориспіль. Райнаїр з Мадрида і біля трапа Роллс-Ройс на харківських номерах. Не скажу, що тільки у нас на RR їздять по 500 км в одну сторону, вистачає унікумів, тим більше, дорога від Харкова до Києва від Полтави просто автомагістраль/бан /страда, це факт. Але лоукост і зустрічає його Роллс-Ройс - це вишак, звичайно", — підписав опубліковане фото Мочанов, помітивши при цьому, що економія в такому випадку дуже сумнівна.

Затримання сестер Савченко в Борисполі

Екснардеп Надія Савченко і її сестра Віра намагалися потрапити в Україну через підроблені covid-сертифікати про вакцинацію. Жінки були затримані співробітниками Держприкордонслужби в аеропорту "Бориспіль" при перевірці документів про проходження вакцинації, які у них, за даними поліції, мали явні ознаки підроблених.

Папери вилучено, за фактом їх використання відкрито кримінальне провадження за ст. 358 ККУ.