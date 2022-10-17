Змучені, але щасливі: в Україну повернулися 108 жінок, яких тримали в полоні росіяни

Українські полонені / t.me/ermaka2022

17 жовтня пройшов черговий обмін полонених між Україною і Росією.

"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний і дійсно особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший абсолютно жіночий обмін, - зізнався він. - Це був нервовий обмін", - повідомив в Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, в полоні перебували мами і дочки, яких дуже чекали рідні:

37 евакуйованих з "Азовсталі";

11 офіцерів, 85-рядових і сержантів;

35 захисниць із ЗСУ;

32 - МВС

12 - ТРо,

8 - НГУ (включаючи 2 з "Азова"),

5 - Державна спеціальна служба транспорту України (ДССТ);

4 ДПСУ;

12 цивільних.

Крім того, серед звільнених були дівчата, незаконно ув'язнені в ОРДЛО, що потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

"Люди "сиділи" з 2019 року в псевдореспубліках за "занадто проукраїнську позицію", яка виражалася в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" і "тероризм", - розповів Єрмак.

Обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

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