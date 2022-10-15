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Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста в Україні пообіцяли $10 тисяч

15 жовтня 2022, 15:59

Сергій Стерненко оголосив винагороду в розмірі 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон.

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Ігор Гіркін відправився на війну / Telegram/Стрєлков Ігор Іванович

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) відправився на війну з Україною.

Про це повідомила дружина Гіркіна Мирослава Регінська. На фото "Стрілок" вже у військовій формі перед відправкою в Україну.

На цю новину відреагував в Twitter український активіст Сергій Стерненко.

При цьому він оголосив винагороду в розмірі 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон.

Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста в Україні пообіцяли $10 тисяч

"Новина хороша, тому що він скоро по**хне, або опиниться в полоні. Обидва варіанти нас влаштовують", - додав Стерненко.

Раніше повідомлялося, що Гіркін не виходить на зв'язок з 10 жовтня. Російські пропагандисти стверджують, що він нібито пішов воювати "в один з добровольчих батальйонів".

Зокрема, блогер-пропагандист Юрій кошеня (Vоенкор кошеня Z) написав у Telegram, що Гіркін влаштувався "начальником штабу або заступником комбата".

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Ігор Гиркин Сергій Стерненко війна Росії та України
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