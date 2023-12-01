Чи змінять F-16 хід війни: Тука пояснив, чого боїться Захід

Очікувати, що поява F-16 забезпечить Україні панування в повітряному просторі, не варто, тому що це абсолютно не відповідає дійсності.

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Георгій Тука пояснив, чи змінять F-16 ситуацію на полі бою / Колаж: Главред, фото: US Air Force, УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Винищувачі F-16 - це літаки минулого або навіть позаминулого покоління. Російська система протиповітряної оборони здатна досить успішно з ними боротися. Тому очікувати, що поява F-16 забезпечить Україні панування в повітряному просторі, не варто, тому що це абсолютно не відповідає дійсності. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Але нам F-16 необхідні за будь-яких обставин. Адже якщо вони будуть оснащені певними зразками озброєнь (є розробки ракетного озброєння, наприклад, класу "повітря-повітря", які призначені саме для повітряного бою між літаками, і у них дальність ураження і пошуку цілей більше, ніж у сучасних зразків російської техніки), їхнє використання дозволить нам отримати контроль над повітряним простором нашої території. Втім, говорити про те, що це нам дозволить знищити російську авіацію, точно не доводиться", - сказав Тука.

Також він пояснив, чому Захід зволікає з поставками.

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"Боїться Захід того ж, чого він боявся і в 2014 році – він боїться "ескалації". Хоча, чесно кажучи, я вже не розумію, про яку ще ескалацію може йти мова, крім застосування ядерної зброї. Я не поділяю таких побоювань, але вони, на жаль, є", - сказав він.

Ексглава Луганської ВЦА висловив надію, що на Заході змінили думку.

"Дуже хотів би сподіватися, що їхня позиція або зазнала змін, або люди, які ухвалюють рішення в США, вирішили, що Україна повинна здобути перемогу, а не отримати нічию. Чи виллється це в конкретні реальні кроки? Мені, звичайно, хотілося б, щоб це сталося якомога швидше. Але маємо те, що маємо", - резюмував Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Винищувачі F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив подяку США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Україна може отримати і почати застосовувати сучасні винищувачі F-16 вже до кінця цієї зими. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні в розпорядженні армії американські літаки F-16 - крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі залежатиме від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

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