УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чи змінять F-16 хід війни: Тука пояснив, чого боїться Захід

Анна Ярославська
1 грудня 2023, 01:31
Очікувати, що поява F-16 забезпечить Україні панування в повітряному просторі, не варто, тому що це абсолютно не відповідає дійсності.
F-16, Георгій Тука
Георгій Тука пояснив, чи змінять F-16 ситуацію на полі бою / Колаж: Главред, фото: US Air Force, УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Винищувачі F-16 - це літаки минулого або навіть позаминулого покоління. Російська система протиповітряної оборони здатна досить успішно з ними боротися. Тому очікувати, що поява F-16 забезпечить Україні панування в повітряному просторі, не варто, тому що це абсолютно не відповідає дійсності. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Але нам F-16 необхідні за будь-яких обставин. Адже якщо вони будуть оснащені певними зразками озброєнь (є розробки ракетного озброєння, наприклад, класу "повітря-повітря", які призначені саме для повітряного бою між літаками, і у них дальність ураження і пошуку цілей більше, ніж у сучасних зразків російської техніки), їхнє використання дозволить нам отримати контроль над повітряним простором нашої території. Втім, говорити про те, що це нам дозволить знищити російську авіацію, точно не доводиться", - сказав Тука.

Також він пояснив, чому Захід зволікає з поставками.

відео дня

"Боїться Захід того ж, чого він боявся і в 2014 році – він боїться "ескалації". Хоча, чесно кажучи, я вже не розумію, про яку ще ескалацію може йти мова, крім застосування ядерної зброї. Я не поділяю таких побоювань, але вони, на жаль, є", - сказав він.

Ексглава Луганської ВЦА висловив надію, що на Заході змінили думку.

"Дуже хотів би сподіватися, що їхня позиція або зазнала змін, або люди, які ухвалюють рішення в США, вирішили, що Україна повинна здобути перемогу, а не отримати нічию. Чи виллється це в конкретні реальні кроки? Мені, звичайно, хотілося б, щоб це сталося якомога швидше. Але маємо те, що маємо", - резюмував Тука.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Винищувачі F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив подяку США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Україна може отримати і почати застосовувати сучасні винищувачі F-16 вже до кінця цієї зими. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт Петро Черник.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні в розпорядженні армії американські літаки F-16 - крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі залежатиме від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Георгій Тука військова допомога F-16 новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Заходять з флангу і по центру: росіяни перейшли в наступ на Запоріжжі - експерт

Заходять з флангу і по центру: росіяни перейшли в наступ на Запоріжжі - експерт

22:58 Україна
Україну накриють одразу 4 геомагнітні шторми: календар магнітних бур на грудень

Україну накриють одразу 4 геомагнітні шторми: календар магнітних бур на грудень

21:58 Синоптик
ЗСУ форсуватимуть Дніпро: експерт - про просування на півдні

ЗСУ форсуватимуть Дніпро: експерт - про просування на півдні

20:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:40

Жінка показала, як розморозити скло в автомобілі за допомогою порожньої пляшки

02:05

Соліст групи Маnеѕкіn  попався папараці разом з новою коханою

01:31

Чи змінять F-16 хід війни: Тука пояснив, чого боїться Захід

30 листопада, четвер
23:18

США готують Україну до зими: на яких ключових напрямках зосередились

23:04

Танцюристку Волочкову "закрили" в РФ через борги

Фронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - ЧерникФронт на півночі стане для росіян новою Чорнобаївкою - Черник
22:58

Заходять з флангу і по центру: росіяни перейшли в наступ на Запоріжжі - експерт

22:35

Лорак ласкаво притулилася до вагітної дружини Пєскова

22:23

Що категорично не можна робити перед поїздкою: прикмети, які захистять від біди

22:07

Вирішальний момент контрнаступу: експерт розповів про ключову загрозу для росіян

Реклама
21:58

Україну накриють одразу 4 геомагнітні шторми: календар магнітних бур на грудень

21:56

"Важкий період": юна дружина Остапчука прокоментувала чутки про вагітність

21:36

Сергій Стерненко. У БНР переполох через удар по складу "шахедів"Відеоблоги

20:57

ЗСУ форсуватимуть Дніпро: експерт - про просування на півдні

20:48

70-річний росіянин вкрав 10-місячну українку: омбудсмен повідомив кричущі деталі

20:39

"Питання майже вирішено": депутат назвав категорії військових, яких демобілізують

20:09

Повноваження ТЦК розширять ще в одній області: стали відомі деталі рішення ОВА

19:40

Погода різко змінюється: де в Україні потеплішає до +12

19:31

"Я не пробачу вам": наречена "Да Вінчі" висловилась щодо чуток про розкол в Україні

19:21

ЄС готує рішення щодо "заморожених" €200 млрд РФ: що дістанеться Україні

19:17

"Ніде тримати оборону": захисник України про критичну ситуацію в Авдіївці

Реклама
19:10

Розклад на зиму: що чекати Україні і навколоПогляд

18:58

Не давали пролетіти лайнеру і презирливо пішли: Лаврова принизили на зустрічі ОБСЄ

18:28

"Важливі результати": масованих ударів по Росії ставатиме все більше - Мусієнко

18:21

"Не могла заснути": Джамала висловилась про заочний арешт в РФ

18:21

За смаком нагадує червону ікру: ця бюджетна закуска вразить всіх на Новий рік 2024Відео

18:11

Законопроект зареєстровано: в Україні можуть демобілізувати військових

18:07

Євросоюз погодив допомогу для України на 50 млрд євро - Sky News

18:07

Виборів в Україні не буде до кінця війни - рішення нардепівФото

18:06

При змиві унітазу піднімається вода у ванній: як легко прочистити засмічення

18:01

Правда чи фікція: таролог розкрила причину розлучення Тищенка та Барановської

17:57

У Путіна влаштували "цирк" і безглуздо поклянчили у Зеленського перемовини

17:41

Весела ілюзія для геніїв: лише одиниці зможуть знайти папугу за 15 секунд

17:32

Нідерланди оголосили про надання масштабної допомоги Україні: на що підуть кошти

17:22

Чи можна відключати газовий котел взимку: ці прості поради збережуть пристрій

17:10

Бої за Авдіївський коксохім: в ЗСУ повідомили, хто контролює завод

17:04

2024 рік стане вирішальним у війні: Мусієнко - про те, від чого залежить перемога України

17:03

Карантин повертається: у деяких областях України можуть відновити обмеження

16:38

Зеленський провів телефонну розмову з двома європейськими лідерами: про що говорили

16:28

Як "вижити" рітейлерам у воєнний час? Поради та ідеї від банку "Південний" новости компании

16:18

Потрібен лише 1 засіб: чоловік розповів, як відчистити шви на плитці

Реклама
15:59

Війська РФ кидають резерви на Херсонщину: нардеп сказав, як посилити ЗСУ

15:52

Путініст Лепс промимлив виправдання, чому на йде на війну, за яку агітує

15:49

Попереду ключова битва: польський офіцер повідомив, скільки триватиме війна

15:43

Що не можна робити 1 грудня: суворі заборони, які вбережуть від чорної смуги

15:38

Помер легендарний музикант і зірка світового рокуВідео

15:37

Світ навиворіт. Україна - 3 випуск: Комаров покаже ціну хліба з замінованих полів

15:30

Колишня Остапчука розповіла, яка серйозна операція очікує на неї і чому

15:13

"Не всі доживуть": Макаревич дав прогноз щодо життя в Росії

15:03

Слідом за Польщею: кордон з Україною заблокує ще одна країна ЄС

15:02

Що робити, якщо помилково переплатили за газ: українцям розповіли порядок дій

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти