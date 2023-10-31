Літаки F-16 прибудуть до Румунії для навчання українських пілотів: Рютте назвав терміни

Нідерланди також нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки альтернативного морського коридору для експорту зерна.

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Марк Рютте розповів про терміни передачі F-16 / Колаж: Главред. Фото: US Air Force, president.gov.ua, pixabay.com

Винищувачі F-16, які Нідерланди обіцяли передати Україні, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Про це 30 жовтня розповів прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час відеодзвінка з президентом України Володимиром Зеленським.

"Це означає, що незабаром можуть початися курси підготовки українських пілотів, які літатимуть на них", - уточнив він.

За словами Рютте, Нідерланди також нададуть Україні патрульні катери для забезпечення безпеки альтернативного морського коридору для експорту зерна.

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Винищувачі F-16 для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що три країни передадуть F-16 для української армії - це Данія, Нідерланди, Норвегія. Президент також висловив подяку США, адже літаки F-16 є американською технологією.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна передасть повітряним силам ЗСУ майже всі наявні в розпорядженні армії американські літаки F-16 - крім кількох, які залишать для навчання українських пілотів.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі залежатиме від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

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