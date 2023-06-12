Побили до втрати свідомості: у Черкаській обл. співробітники ТЦК накинулися на чоловіка

Люди у військовій формі тримали чоловіка за горло і вдарили кулаком в голову.

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У Черкаській області люди у військовій формі побили чоловіка / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Черкаській області співробітники ТЦК побили чоловіка до втрати свідомості. Після цього чоловіка тягнули по асфальту. Відео вже поширилося в мережі.

Повідомляється, що співробітники ТЦК притиснули чоловіка в шортах до дерев'яного паркану. Один з військових тримав його за шию, а інший вдарив кулаком в голову.

Після цього чоловік втратив свідомість і впав на землю. Чоловіки у формі з автоматами почали тягнути потерпілого по асфальту.

За даними ТСН.ua у поліції Черкаської області підтвердили, що такий інцидент дійсно був. До них зверталися навіть зі швидкої.

"Було два повідомлення - від швидкої і від відвідувачів закладу, але докладніше ситуацію можуть прокоментувати в обласному ТЦК", — повідомили в поліції.

Прессекретар Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея розповіла, що зараз встановлюються всі обставини.

"Зараз з'ясовуються обставини, працюють наші офіцери. Згодом зможемо прокоментувати", - сказала Кривошея.

Побиття строковика у військовій частині під Житомиром

Нагадаємо, 11 березня у мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б’є солдата.

Пізніше молодший лейтенант пояснив, що він нібито таким чином проводив "виховну бесіду", тому що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому командир попросив вибачення на камеру і сказав, що він готовий понести покарання.

У 190-му навчальному центрі відреагували на інцидент. Там зазначили, що вже розпочалося службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

"Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування", – зазначили у центрі.

У той же час Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття, про що в ДБР повідомили 13 березня.

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