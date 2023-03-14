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"То був жарт": строковик, якого побив командир у військовій частині Житомира, записав відеозвернення

14 березня 2023, 09:04
Солдат попросив "не гнобити" командира, бо той нібито просто "показував йому прийоми".
Срочника избил командир под Житомиром
Строковик, якого побив командир у військовій частині Житомира, записав відеозвернення/ скрін

У навчальному центрі в селищі Гуйва Житомирської області командир 2-го взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич побив солдата строкової служби. Через це у мережі розгорівся скандал.

Проте після цього постраждалий строковик записав відеозвернення, у якому списує все на "жарт" і просить "не гнобити" командира. Відповідне відеозвернення з’явилося у мережі.

Солдат сказав, нібито офіцер "просто показував йому прийоми", а не бив його.

відео дня

"Я солдат 190-го навчального центру Богдан хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича, то був жарт. Він показував на мені просто силовий прийом, ніхто не бив мене, ніхто не знущався. Будь ласка, не гнобіть його", – сказав строковик у відезверненні.

Срочника избил командир под Житомиром
скрін

Побиття строковика у військовій частині під Житомиром

Нагадаємо, 11 березня у мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б’є солдата.

Пізніше молодший лейтенант пояснив, що він нібито таким чином проводив "виховну бесіду", тому що солдат перебував у стані алкогольного сп'яніння. При цьому командир попросив вибачення на камеру і сказав, що він готовий понести покарання.

У 190-му навчальному центрі відреагували на інцидент. Там зазначили, що вже розпочалося службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

"Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування", – зазначили у центрі.

У той же час Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття, про що в ДБР повідомили 13 березня.

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