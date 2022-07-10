Через війну дитина більше не може ходити: моторошна історія евакуації сім'ї з Київщини

Моторошна історія евакуації родини Хатіних з Київщини / сімейний архів

Родині Хатіних довелося випробувати неймовірні позбавлення, здійснюючи втечу з тимчасово окупованого росіянами Макарівського району навесні - з дочкою Олесею, у якої синдром Ретта (важке захворювання нервової системи). Про це повідомляє портал Обозреватель в рамках волонтерського інформаційного проекту для біженців з інвалідністю EnableMeUA.

"Синдром Ретта простими словами це захворювання нервової системи, коли вона дає відповідь на будь-які подразники з великою затримкою. Наприклад, такі діти після уколу можуть заплакати не відразу. Є у них затримка і в сприйнятті будь – якої інформації", - пояснює Олена Хатина, мати.

До 24 лютого сім'я Хатіних вела цілком розмірене, спокійне життя. Олена відкрила центр для дітей з синдромом Ретта, де вони проходили реабілітацію і вчилися. Там працювали десять фахівців, які щодня полегшували життя батьків. Але війна все перекреслила

"Яким дивом Северинівка вціліла, досі не розумію. Звичайно, були Прильоти по домівках, але глобально село постраждало менше сусідніх. У лютому дитина вже непогано тримався на ногах, добре ходив з підтримкою. Ми витратили три роки на те, щоб навчити доньку комунікувати за допомогою спеціального програмного забезпечення, що зчитує рухи очей. Зрозуміло, що з приходом "руського міра" всі ці можливості і навички були втрачені. Навіть тиждень без реабілітації для таких дітей – вже помітний крок назад. А ми втратили чотири місяці", - каже Олена.

З великими труднощами і поневіряннями родині вдалося дістатися до приятелів на території, контрольованій ЗСУ. Тому хатини зуміли виїхати до Бельгії.

"Зараз ми проживаємо тут вже четвертий місяць. На жаль, єдина реабілітація, яка зараз є у моєї дитини – це та, яку я сама йому проводжу. На щось у мене не вистачає сил, і тому вже зараз помітний скажений відкат назад. До війни вона ходила - займалася фізичним і розумовим розвитком. Зараз їй вже важко підніматися на ноги. Дитина втратила можливість ходити. Це у нього відняла війна", ‒ підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше в Мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків у Бородянці Київської області. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жила Українська сім'я, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа.

Однак шафа міцно тримався над утворилася після авіаудару прірвою. Більш того, весь посуд в шафі — ціла, а зверху на ньому стоїть глечик у формі півника.

Пізніше повністю зруйнованому будинку в місті Бородянка Київської області під завалами знайшли ікону, яка дивом вціліла після жахливих бомбардувань російських загарбників.

Як заявив полковник ЗСУ Микола Журавльов, він скоро передасть ікону в один з храмів Православної церкви України.