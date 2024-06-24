Зеленський замінив генерала Содоля після гучного скандалу

Напередодні питання щодо Содоля у ЗСУ порушили в колах військових.

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Содоля критикували у колах військових / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Телеграм Стерненка

Президент Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні у понеділок, 24 червня про рішення замінити командувача Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

"Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", - сказав він.

Причини рішення заміни командувача він не назвав.

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Читайте докладніше про те, хто такий Гнатов, у матеріалі Главреда "Виходив з Криму з морпіхами: що відомо про нового командувача Обʼєднаних сил Гнатова"

Генерал Содоль - докладно про гучний скандал

Напередодні начальник штабу бригади "Азов" НГУ Богдан Кротевич подав заяву до ДБР з вимогою розслідувати дії одного генерала. "Тавр" не назвав прізвища генерала, щодо якого вимагає розслідування, однак додав, що той "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Українська правда, посилаючись на джерела, писала, що ідеться про командувача Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Кротевич звинувачує генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.

Заяві Кротевича передував дивний прорив росіянами оборони українських сил біля Торецька. Ці позиції, як пояснила нардепка Мар'яна Безугла, ЗСУ займали ще з 2014 року.

Хто такий Богдан Кротевич Богдан Олександрович Кротевич (позивний "Тавр") - український військовослужбовець, майор Національної гвардії України, в.о. командира бригади Національної гвардії України "Азов", учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня. Кротевич народився 26 березня 1993 року в місті Ізмаїл, Одеська область. Згодом разом із сім'єю переїхав до міста Сімферополь, Крим. Навчався в Сімферопольській школі мистецтв. Закінчив факультет суднознавства Київської державної академії водного транспорту. Брав участь у Революції Гідності у складі Правого Сектора. З 2014 року воював у зоні АТО/ООС у складі полку "Азов". Був командиром взводу, а потім став заступником начальника штабу, з 2021 - начальник штабу, перший заступник командира. Брав участь у боях за Широкине та обороні Світлодарської дуги, Мар'їнки, Красногорівки. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 лютому 2022 року захищав Маріуполь. Потрапив у полон з "Азовсталі". 21 вересня 2022 року звільнений із російського полону. Станом на осінь 2022 року до липня 2023 року був виконувачем обов'язків командира бригади "Азов". Із серпня 2023 року повернувся на посаду начальника штабу бригади "Азов". Нагороди: орден Богдана Хмельницького III ступеня (25 березня 2022 року) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов'язку;

нагрудний знак "Козацький хрест" I, II і III ступенів.

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