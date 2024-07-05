Головний пріоритет для війська: Сирський розкрив план дій на фронті

Дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.
Він розповів, що провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА - Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших.
"Наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них", - зазначив Сирський.відео дня
За його словами, найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових.
"Безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що росіяни просунулися у Вовчанську, "однак їх успіхи" незначні.
Російським окупантам вдалося просунутися на Донеччині й окупувати села Сокіл і Восход та розширити фронт у Харківській області. Про це повідомляють аналітики моніторингової групи Deep State.
Крім того, російські загарбники риють підземні тунелі, щоб швидко проникати за лінію фронту в Україні та атакувати позиції Збройних сил України в тилу.
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