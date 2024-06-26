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Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

Яна Ставська
26 червня 2024, 17:27
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Кротевич просив слідство перевірити генерала на зв'язки з Росією.
Не обороняв Маріуполь, але отримав 'Героя': нові подробиці скандалу довкола Содоля
Скандал із Содолем вийшов на новий рівень / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Міноборони

Генерал Юрій Содоль, донедавна - командувач Об'єднаних сил ЗСУ, "не керував обороною Маріуполя і не провів у місті жодної години", але здобув звання "Героя України", ідеться у скарзі начштабу "Азов" Богдана Кротевича, опублікованій у The Washington Post.

Зазначається, що військовий звинуватив Содоля у цілій низці помилок.

За словами Кротевича, генерал не забезпечував його бригаду боєприпасами і не зводив оборонні споруди в місті перед наступом Росії.

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Після того, як один із командирів бригад, що захищали Маріуполь, попросив Содоля дати вказівки щодо подальших дій через оточення Росією міста, той зі словами "Ми облажалися" кинув слухавку. Кротевич нібито сам був свідком цієї сцени.

Також у скарзі йдеться, як під час свого командування Содоль наказав "Азову" наступати без артилерійської підтримки. Проти командира "Азова", який чинив опір, було розпочато офіційне розслідування.

"Генерал Содоль неадекватно командує військами, і його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії та інших оборонних підрозділів, що призвело до ослаблення позицій на фронті і втрати великої кількості території", - цитує видання Кротевича.

Юрій Содоль - усі подробиці скандалу навколо генерала

24 червня президент Володимир Зеленський повідомив про рішення замінити командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Причини рішення заміни командувача він не назвав.

Цьому передував розголос Кротевичем своєї заяви в ДБР із вимогою розслідувати дії одного генерала. "Тавр" не назвав прізвище генерала, щодо якого вимагає розслідування, однак додав, що той "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Українська правда, посилаючись на джерела, писала, що йдеться про командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Хто такий Богдан Кротевич

Богдан Олександрович Кротевич (позивний "Тавр") - український військовослужбовець, майор Національної гвардії України, в.о. командира бригади Національної гвардії України "Азов", учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Кротевич народився 26 березня 1993 року в місті Ізмаїл, Одеська область. Згодом разом із сім'єю переїхав до міста Сімферополь, Крим.

Навчався в Сімферопольській школі мистецтв. Закінчив факультет суднознавства Київської державної академії водного транспорту.

Брав участь у Революції Гідності у складі Правого Сектора.

З 2014 року воював у зоні АТО/ООС у складі полку "Азов". Був командиром взводу, а потім став заступником начальника штабу, з 2021 - начальник штабу, перший заступник командира. Брав участь у боях за Широкине та обороні Світлодарської дуги, Мар'їнки, Красногорівки.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 лютому 2022 року захищав Маріуполь. Потрапив у полон з "Азовсталі".

21 вересня 2022 року звільнений із російського полону.

Станом на осінь 2022 року до липня 2023 року був виконувачем обов'язків командира бригади "Азов".

Із серпня 2023 року повернувся на посаду начальника штабу бригади "Азов".

Нагороди:

  • орден Богдана Хмельницького III ступеня (25 березня 2022 року) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов'язку;
  • нагрудний знак "Козацький хрест" I, II і III ступенів.

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