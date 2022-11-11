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Із сім'ї вижила лише дитина: російська ракета вбила в Миколаєві цілу сім'ю

11 листопада 2022, 12:39

Окупанти вдарили ракетою в житловий будинок - він зруйнований з п'ятого по перший поверх. Загинула подружня пара, їхній син вижив, бо спав в іншій кімнаті.

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Будинок, в який влучила російська ракета, зруйнований з п'ятого по перший поверх / Фото ОП

Вночі 11 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, убивши мирних жителів. Серед загиблих - подружня пара.

Як повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, всього загинули п'ятеро людей. Жертвами обстрілу стала ціла сім'я. Вижив лише 16-річний син убитої росіянами сімейної пари.

"Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба", - написав Тимошенко.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram, що станом на 10:00, від удару по житловому будинку загинули шестеро людей.

Будинок, в який влучила російська ракета, зруйнований з п'ятого по перший поверх. Проводяться пошуково-рятувальні роботи.

  • Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада
    Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада Фото ОП
  • Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада
    Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада Фото ОП
  • Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада
    Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада Фото ОП
  • Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада
    Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада Фото ОП
  • Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада
    Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада Фото ОП
  • Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада
    Наслідки ракетного удару по Миколаєву 11 листопада Фото ОП

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін планує нанести масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Він нібито був запланований на найближчі дні - до 14 листопада включно. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, кілька людей з наближених президента Росії нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.

Нагадаємо, за даними каналу, Путін виступив ініціатором кулуарних переговорів через довірених осіб-посередників у різних форматах, щоб спробувати вийти на домовленості про замороження бойових дій в Україні або знайти можливість укладення мирної угоди з урахуванням інтересів російського керівництва.

Повідомлялося, що російський диктатор нібито отримав "пропозицію миру" з Україною. Вона виходить від країни-посередника. При цьому президенту РФ "були передані настійні рекомендації не відмахуватися від пропозиції".

Інші новини:

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