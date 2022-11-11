Із сім'ї вижила лише дитина: російська ракета вбила в Миколаєві цілу сім'ю

Окупанти вдарили ракетою в житловий будинок - він зруйнований з п'ятого по перший поверх. Загинула подружня пара, їхній син вижив, бо спав в іншій кімнаті.
Вночі 11 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, убивши мирних жителів. Серед загиблих - подружня пара.
Як повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, всього загинули п'ятеро людей. Жертвами обстрілу стала ціла сім'я. Вижив лише 16-річний син убитої росіянами сімейної пари.
"Дитина 16 років вижила, бо спала в іншій кімнаті. Хлопчиком займається соціальна служба", - написав Тимошенко.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив у своєму Telegram, що станом на 10:00, від удару по житловому будинку загинули шестеро людей.
Будинок, в який влучила російська ракета, зруйнований з п'ятого по перший поверх. Проводяться пошуково-рятувальні роботи.
Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін планує нанести масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Він нібито був запланований на найближчі дні - до 14 листопада включно. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.
За даними каналу, кілька людей з наближених президента Росії нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.
Нагадаємо, за даними каналу, Путін виступив ініціатором кулуарних переговорів через довірених осіб-посередників у різних форматах, щоб спробувати вийти на домовленості про замороження бойових дій в Україні або знайти можливість укладення мирної угоди з урахуванням інтересів російського керівництва.
Повідомлялося, що російський диктатор нібито отримав "пропозицію миру" з Україною. Вона виходить від країни-посередника. При цьому президенту РФ "були передані настійні рекомендації не відмахуватися від пропозиції".
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