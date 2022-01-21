В Україні за добу понад 20 тисяч нових CОVID-випадків: які регіони накрив спалах коронавірусу

Найбільшу кількість заражень CОVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Хмельниччині.
Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). Зокрема, захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільшу кількість заражень CОVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Хмельниччині.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1552;
- Вінницька область - 969;
- Волинська область - 400;
- Дніпропетровська область - 826;
- Донецька область - 631;
- Житомирська область - 589;
- Закарпатська область - 498;
- Запорізька область - 366;
- Івано-Франківська область - 2427;
- Київська область - 672;
- Кіровоградська область - 98;
- Луганська область - 251;
- Львівська область – 1989;
- Миколаївська область - 304;
- Одеська область - 1036;
- Полтавська область - 677;
- Рівненська область - 702;
- Сумська область – 1158;
- Тернопільська область – 1053;
- Харківська область - 971;
- Херсонська область - 308;
- Хмельницька область - 1034;
- Черкаська область - 379;
- Чернівецька область - 756;
- Чернігівська область - 510.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 819 538 осіб;
- одужали - 3 576 268 пацієнтів;
- летальних випадків - 98 993;
- проведено ПЛР-тестувань - 17 389 831.
COVID-рекорди в Україні
Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.
Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.
читайте такожВ Україні почався новий спалах коронавірусу - Ляшко
Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.
Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових CОVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.
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