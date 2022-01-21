УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні за добу понад 20 тисяч нових CОVID-випадків: які регіони накрив спалах коронавірусу

21 січня 2022, 08:41
Прослухати новину
Зупинити

Найбільшу кількість заражень CОVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Хмельниччині.

коронавірус
З коронавірусом за добу було госпіталізовано понад дві тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). Зокрема, захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень CОVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Хмельниччині.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1552;
  • Вінницька область - 969;
  • Волинська область - 400;
  • Дніпропетровська область - 826;
  • Донецька область - 631;
  • Житомирська область - 589;
  • Закарпатська область - 498;
  • Запорізька область - 366;
  • Івано-Франківська область - 2427;
  • Київська область - 672;
  • Кіровоградська область - 98;
  • Луганська область - 251;
  • Львівська область – 1989;
  • Миколаївська область - 304;
  • Одеська область - 1036;
  • Полтавська область - 677;
  • Рівненська область - 702;
  • Сумська область – 1158;
  • Тернопільська область – 1053;
  • Харківська область - 971;
  • Херсонська область - 308;
  • Хмельницька область - 1034;
  • Черкаська область - 379;
  • Чернівецька область - 756;
  • Чернігівська область - 510.
false
Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 21 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 819 538 осіб;
  • одужали - 3 576 268 пацієнтів;
  • летальних випадків - 98 993;
  • проведено ПЛР-тестувань - 17 389 831.

COVID-рекорди в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Реклама

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.

читайте такожВ Україні почався новий спалах коронавірусу - Ляшко

Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.

Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових CОVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.

Читайте також:

viber
МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус в Києві коронавірус новини
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні за добу понад 20 тисяч нових CОVID-випадків: які регіони накрив спалах коронавірусу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любовГороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любов Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняМісячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішення Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняЛюбовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захоплення Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахФінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошах Все для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіакуВсе для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіаку
09:26

Місячний календар на лютий 2022: найкращі і небезпечні дні місяця

09:26

Чим лікуватимуть коронавірус: у МОЗ розповіли, які препарати закуплені

09:20

У США запропонували озброїти Україну: зброя піде по ленд-лізуВідео

09:00

Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим

08:58

Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиВідео

Реклама
08:41

В Україні за добу понад 20 тисяч нових CОVID-випадків: які регіони накрив спалах коронавірусу

08:39

На Харківщині хлопчик-сирота з сусідом врятували бабусю і племінників з палаючого будинкуВідео

08:21

Як можна використовувати мікрохвильовку: 7 швидких лайфхаків господиням на замітку

08:17

Не олігархи: Каспаров розповів, хто впливає на Путіна в питаннях війни

07:56

Гороскоп на сьогодні, 21 січня 2022: Дівам - ризик, Козерогам - зміни, Левам - підтримка вищих силВідео

07:48

Британія може відправити військових у сусідні з Україною країни НАТО - Times

07:28

Артур Логай розповів, як під час зйомок серіалу Дім Бобринських долав внутрішні страхиВідео

07:18

"Вашій безпеці загрожує лише безглузда війна з Україною": Блінкен звернувся до росіян

06:37

Вторгненням в Україну вважатиметься, навіть якщо один військовий РФ перетне кордон - БлінкенВідео

06:20

Путін зламає собі шию в Україні, якщо полізе з широкомасштабною війноюПогляд

06:00

Звинувачення щодо Донбасу і "накачування зброєю": у Кремлі висловилися про зустріч Путіна з Зеленським

05:58

Як пін-ап картинка: 46-річна Могилевська показала пишну фігуру в купальнику

05:44

Україну атакує арктичний холод: українцям дали крижаний прогноз і назвали датиВідео

05:41

Вродлива, як мама, висока, як тато: Катя Осадча показала рідкісне фото своїх батьків

05:40

Найсмачніші сирні коржі на швидку руку: готувати всього 10 хвилинВідео

Реклама
05:21

Нова розмова Байдена та Путіна: у Білому домі зробили заяву про ситуацію щодо діалогу у ЖеневіВідео

04:35

6 кухонних лайфхаків, які зроблять життя будь-якої господині простішим

04:33

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

03:58

Дика, як і раніше, але вже не янгол: груди Наталії Орейро так і норовили вислизнути з міні-сукні

03:58

Кому не можна їсти пельмені - коментар дієтолога

03:48

Долар по 30: з'явився страшливий прогноз рекордного обвалення гривніВідео

02:23

Поверне до життя, позбавить рослини від хвороб: як приготувати ефективне добриво з цибулевого лушпиння

02:11

Дієтолог пояснила, чим небезпечно закушувати алкоголь

02:10

"Принцеса Діана" показала татуювання на голеному лобку: зірка серіалу Корона засвітила інтимне фото

01:29

Безлактозне молоко: Комаровський розповів, чи є користь і кому потрібно його питиВідео

01:07

В Україні вводять "податок на город": кому і коли доведеться розщедритисяВідео

00:51

Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20 січня, четвер
23:59

Україну в лютому атакує холоднеча і різкі перепади температуриВідео

23:33

Поїхали у відпустку, а дружина народила під час туру Європою: родині дали рахунок на 90 тисяч євроВідео

23:32

Принесе удачу і огорне багатством: де в будинку потрібно обов'язково повісити дзеркалоВідео

22:47

Тіло немовляти тиждень лежало у ванні: під Вінницею батьки не хочуть ховати померлу дитинуВідео

22:30

У моду на 2022 рік увійшла надзвичайно гарна стрижка прямий боб, що відмінно омолоджуєФото

22:00

Заражаються вакциновані й ті, хто вже перехворів: лікар розповів про ситуацію з COVID-19 на ЛьвівщиніВідео

21:33

Зв'язали мотузкою і били до напівсмерті: під Одесою жорстоко знущалися над підліткомВідео

21:19

Легенду світового футболу Пеле терміново госпіталізували зі смертельним захворюваннямВідео

Реклама
20:59

Які продукти знижують ризик інфаркту - відповідь дієтолога

20:41

У США поставили на місце РФ: ніколи не обіцяли не розширювати НАТО на СхідВідео

20:37

Гроші на вітер: названі найбільші марнотрати гороскопуВідео

20:30

Сотні танків і казарми: з'явилися супутникові знімки російських військ біля українського кордонуВідео

20:29

Атака РФ на Україну призведе до посилення НАТО і фінішу діалогу: у США зробили попередження МосквіВідео

19:49

Не поділили котлети: у школі Києва кухар і прибиральниця влаштували бійку на очах у дітейВідео

19:37

Три головних помилки з вагою після схуднення - відповідь ендокринолога

19:35

Донбас і Мінськ-2 - тільки привід: чого насправді хоче РосіяПогляд

19:30

Зустріч Зеленського та Путіна у Анкарі: Ердоган оголосив про ініціативу щодо перемовин України і РФ

19:24

"Будь-яке порушення кордону України вважатимемо вторгненням": Байден жорстко попередив ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти