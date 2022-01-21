В Україні за добу понад 20 тисяч нових CОVID-випадків: які регіони накрив спалах коронавірусу

З коронавірусом за добу було госпіталізовано понад дві тисячі осіб / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). Зокрема, захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільшу кількість заражень CОVID-19 виявили в Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Хмельниччині.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1552;

Вінницька область - 969;

Волинська область - 400;

Дніпропетровська область - 826;

Донецька область - 631;

Житомирська область - 589;

Закарпатська область - 498;

Запорізька область - 366;

Івано-Франківська область - 2427;

Київська область - 672;

Кіровоградська область - 98;

Луганська область - 251;

Львівська область – 1989;

Миколаївська область - 304;

Одеська область - 1036;

Полтавська область - 677;

Рівненська область - 702;

Сумська область – 1158;

Тернопільська область – 1053;

Харківська область - 971;

Херсонська область - 308;

Хмельницька область - 1034;

Черкаська область - 379;

Чернівецька область - 756;

Чернігівська область - 510.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 21 січня 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 819 538 осіб;

одужали - 3 576 268 пацієнтів;

летальних випадків - 98 993;

проведено ПЛР-тестувань - 17 389 831.

COVID-рекорди в Україні

Станом на ранок 16 листопада 2021 року коронавірус в Україні встановив антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

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Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість поставлених COVID-діагнозів за добу за майже два роки пандемії.

Станом на ранок середи, 10 листопада, коронавірус в Києві встановив антирекорд смертей за добу. Жертвами хвороби стали 73 людини - такої кількості померлих ще не було за весь час пандемії.

читайте такожВ Україні почався новий спалах коронавірусу - Ляшко

Як повідомляв Главред, учені Національної академії наук України заявили про початок нової хвилі коронавірусу в Україні.

Тим часом директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася і в світі не виключена поява нових CОVID-штамів. Також він закликав не недооцінювати штам коронавірусу Омікрон.

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