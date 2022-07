ISW: У РФ командування війною опинилося під загрозою - не можуть вирішити, хто з генералів головніший

Олександр Лапін та Сергій Суворікін / Фото Вікіпедія

Припинення оперативної паузи військ Росії навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій території України, проте обмежені наземні штурми продовжаться. Вони будуть зосереджені на напрямках до міст Слов'янськ, Сіверськ і Бахмут в Донецькій області.

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW). Їхню оцінку підтвердило рішення Міноборони країни-агресорки.

Так, 16 липня Міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ командувачу південним угрупуванням військ генералу армії Сергію Суровікіну і командувачу центральною групою генерал-полковнику Олександру Лапіну посилити наступальні дії на всіх напрямках. Але експерти припускають, що темпи поновлюваного штурму окупантів, ймовірно, найближчим часом будуть коливатися або "спотикатися".

Напередодні російська армія завдала менше наземних ударів по всіх напрямках, ніж 15 липня, але зберегла посилення артилерійських і ракетних обстрілів.

Шойгу заявив, що Суровікін і Лапін продовжать командувати силами на східній осі, навіть незважаючи на те, що для їхньої концентрації і зусиль такого масштабу буде потрібен лише один, дуже високопоставлений головнокомандувач.

"Суровікін в принципі повинен командувати, тому що він вищий за Лапін. Але Шойгу навіть не назвав Суровікіна главою Південного військового округу, незважаючи на ймовірне відсторонення від посади командувача ПВО генерала армії Олександра Дворнікова і досвід Суровікіна в командуванні своїм південним угрупуванням у війні проти України. Лапін, навпаки, був і залишається командувачем центральним військовим округом", – міркують аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни переконані, що нездатність Кремля використовувати оперативну паузу для реорганізації структури свого військового командування в Україні та його рішення замість цього зберегти тимчасову командну структуру "дуже дивні".

Експерти впевнені, що очевидне подвійне командування двох високопоставлених генералів операціями на дуже невеликій території може перешкодити російським операціям на фронті надалі.

Нагадаємо, з початку червня вище командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні проти України.Сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін.

Як повідомляв Главред, генерал армії Микола Маломуж також спрогнозував, як розвиватимуться події на війні до кінця літа і чи можна очікувати перелому. За його словами, всі озвучені Росією плани складно реалізувати, за винятком, можливо, частин Луганської та Донецької областей.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Інші новини: