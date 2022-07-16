ЗСУ за допомогою HIMARS "обезголовили" 106-ту дивізію РФ/ DVIDSHUB Flickr, Reuters

Воїни ЗСУ ударом з ракетної артилерійської системи HIMARS, ймовірно, вбили або поранили чотирьох заступників командира 106-ї повітряно-десантної дивізії російських збройних сил.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті. Вони опираються на інформацію про загибель цих окупантів, яка була опублікована в російських пропагандистських ЗМІ.

Зазначається, що російські медіа повідомляли про загибель трьох полковників Сергія Кузьмінова, Андрія Васильєва і Максима Кудріна, які були заступниками командира російської 106-ї дивізії.

"Це, мабуть, підтверджує українські заяви про те, що удари HIMARS по Шахтарську 9 липня вбили або поранили значну частину командування 106 дивізії" , – зазначають аналітики ISW.

Раніше про те, що в результаті удару українських військових з РСЗВ у районі Шахтарська загинули майже всі заступники командира однієї з дивізій РФ, повідомляв Стратком Збройних сил України. Зазначалося, що ще один заступник командира важко поранений.

Нагадаємо, ракетні системи залпового вогню HIMARS, які Україні надали США, уже допомогли знищити понад 30 військових логістичних об'єктів російської армії. Таке озброєння допомогло знизити потенціал до наступу в російських окупантів.

Читайте також: