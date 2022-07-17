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"Фінал війни буде однозначним": дипломат пояснив, коли Україна розчавить армію РФ

17 липня 2022, 02:45

Росія зараз як автомобіль без гальм, який не може зупинитися. Його зупинить лише лобовий удар, вважає Огризко.

Украинские военные, танк
Дипломат пояснив, коли Україна сформує кулак, що розчавить армію РФ/ Генштаб ЗСУ

Країна-агресорка Росія продовжить шантажувати світ застосуванням ядерної зброї. Зараз російська владна верхівка розуміє, що рухається до програшу у війні, тому використовуватиме такий шантаж як один із важелів впливу.

Росія зараз схожа на автомобіль, який рухається без гальм, і який можна зупинити лише лобовим ударом. Таку думку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 роки) Володимир Огризко в ефірі Радіо НВ.

"Без сумніву будуть (погрози здійснити ядерний удар з боку Росії – ред.). У цього режиму немає іншого способу існування, він не може зупинитися. Це вже той випадок, коли двигун заведено і машина поїхала, але гальм немає. І гальмом може бути лише лобовий удар", – зазначає дипломат.

Він висловив сподівання, що запланована найближчим часом зустріч у форматі Раймштайн та інші двосторонні домовленості допоможуть Україні зібрати сили для такого лобового удару.

Дипломат також нагадав, що ленд-ліз, за яким Україна отримає озброєння від США, повноцінно запрацює лише наприкінці вересня – на початку жовтня, тобто тоді, коли у Сполучених Штатах почнеться новий фінансовий рік.

читайте також"Путін програє війну": Жданов заявив, що РФ не врятує переведення економіки на військові рейкиТому на кінець 2022 року Україна може мати можливість сформувати той кулак, який зможе розчавити російське військо.

"Це, звичайно, для когось, можливо, песимістичний прогноз, бо попереду ще кілька важких місяців, але це об'єктивна оцінка… Попри ці наступні доволі складні місяці, фінал для Росії буде однозначним – вона отримає по зубах і сильно", – наголосив дипломат.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська почали виходити з оголошеної раніше оперативної паузи й намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Напередодні загарбники провели серію обмежених наземних атак у напрямку Слов'янська, Сіверська, траси Бахмут – Лисичанськ та Донецька.

Нагадаємо, в Росії заявили, що збираються "наростити дії армії РФ" на всіх напрямках в Україні. При цьому у Росії знову почали нахабно прикривати свої жорстокі атаки на Україну, вигадуючи "масштабні обстріли Донбасу" з боку українських сил.

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