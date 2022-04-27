ЗСУ збили високоточний дрон-камікадзе РФ "Куб-БЛА", який вперше застосували на війні в Україні

ЗСУ збили високоточний дрон-камікадзе РФ "Куб-БЛА"/ Генштаб ЗСУ, aeroo.ru

Українські військові збили російський ударний високоточний безпілотник "Куб-БЛА" в Луганській області.

Дрон спочатку "дезорієнтували" українські фахівці радіоелектронної боротьби, а потім захисники України влучним ударом приземлили його назавжди. Це відбулося у вівторок, 26 квітня, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Це фото російського високоточного ударного безпілотного літального апарата "Куб-БЛА". Саме такий "аналоговнєт" успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про безпілотники "Куб-БЛА"

"Куб-БЛА" – це російські високоточні багатоцільові безпілотники, які розробив російський концерн "Калашников".

Як відомо з відкритих джерел, такі дрони в РФ прийняли в експлуатацію у 2019 році. Безпілотники такого типу Росія представила на міжнародній виставці озброєння в Арабських Еміратах у 2019 році. Зазначається, що вони можуть здійснювати прихований запуск, мають високу точність бомбометання, безшумність і простоту в користуванні.

Використання "Куб-БЛА" під час війни проти України

Вперше бойове застосування безпілотника відбулося під час широкомасштабного вторгнення в Україну. Так, 12 березня РФ запустила такий дрон у Подільський район Києва, де його успішно збили захисники України. Ворожий дрон-камікадзе був начинений вибухівкою і внаслідок його вибуху сталося загорання приміщення Ощадбанку.

Читайте також: