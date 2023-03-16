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Історик розповів, як українців упродовж сотні років розстрілювали у відповідь на "Слава Україні"

16 березня 2023, 20:08
Володимир В'ятрович підкреслив, що перший зафіксований розстріл українця відбувся у 1919 році.
Історик розповів, як українців упродовж сотні років розстрілювали у відповідь на 'Слава Україні'
В'ятрович згадав історію боротьби українського народу / УНІАН

Упродовж сотні років українців розстрілювали у відповідь на слова "Слава Україні!". Так сталося і під час повномасштабного російського вторгнення, коли загарбники безжально вбили полоненого захисника Олександра Мацієвського. Під час чату на Главреді історик, народний депутат України, колишній голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів про історію боротьби українського народу.

Як зазначив В’ятрович, з одного боку, на відео розстрілу захисника зафіксовано один із злочинів росіян, тож це не просто відео, а доказ злочину. З другого боку, це величезна трагедія – загибель такої людини. З третього боку, це величезний героїзм.

"У мене як у історика це викликало глибокий резонанс із тим, що я читав у документах і спогадах, коли протягом сотні років у відповідь на "Слава Україні!" лунали постріли. У 1919 році був перший зафіксований розстріл українця після українсько-польської війни за Львів. Потім були розстріли на Закарпатті карпатських січовиків угорцями. Потім були тисячі таких випадків із українськими повстанцями", - розповів історик.

відео дня

Він підкреслив, що у кількох секундах на відео сконцентрувалася вся історія України. В погляді цього безсмертного вояка, який, на жаль, загинув, відбилися всі ті, кого ми не бачили й ніколи не побачимо, всі ті, хто так само гинули, але їх ніхто не зафіксував.

"Чому росіяни це знімали на відео? Я думаю, що це була бравада з їхнього боку, самовпевненість. Вони вважають, що це те, що демонструє їхню силу. А насправді це демонструє те, що вони вже програли. У цій історії вже не буде хепі-енду, тому що людина загинула. Це той герой, ім’я якого має бути закарбовано і в пам’ятниках, і в підручниках, і у свідомості кожного українця", - додав В’ятрович.

Хто такий Володимир В’ятрович

Володимир В’ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання.

Був очільником Українського інституту національної пам'яті (з 25 березня 2014 року по 18 вересня 2019-го), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректор Архіву Служби безпеки України (2008-2010 роки), пише Вікіпедія.

Розстріл українського військовополоненого

6 березня у Мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, палить сигарету та каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці. В українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув у той момент, коли помітив, що його планують вбити. Усе відбулось дуже швидко.

На це відео відреагували в Офісі президента. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що це військовий злочин, який російські пропагандисти будуть намагатися "відбілити".

"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав Андрій Єрмак.

Мама загиблого військового Парасковія згадала, як син обіцяв, що ніколи не здасться у полон. Саме це він сказав 29 грудня 2022 року. Тоді жінка востаннє почула голос свого сина.

"З появою у мережі відео загибелі моє серце знов сколихнулось. Це був мій Сашко, а потім дзвінок від його сина. Він зі сльозами кричав: "Я бачив, як вбили мого батька!" - згадує мати загиблого воїна.

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