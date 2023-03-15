'Агресія РФ наближається до моменту надриву': Зеленський закликав тиснути на Росію на всіх рівнях

Український гарант наголосив, що немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом, і Росія не виняток.

Зеленський закликав тиснути на Росію на всіх рівнях / president.gov.ua

На черговому засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбулося 15 березня, держави-союзники обговорювали військову підтримку України. Зараз це особливо важливо, адже російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

"Сьогодні був плідний міжнародний день для нашої держави, для нашого захисту. Відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось. Є рішення. Дякую Сполученим Штатам, які координують "Рамштайн", та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати. Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися", - сказав Зеленський.

Український гарант наголосив, що немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом, і Росія не виняток.

відео дня

"Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску", - зазначив президент.

За його словами, чим більше буде тиску, тим швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку.

"Робимо все, щоб партнери це відчували. Цю необхідність тиснути й надалі. Крок за кроком. Безупинно. Окупант має бути знищений", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував новини про посилення нашої оборони. Окрім того, він заявив, що буде жорстка позиція у боротьбі за покарання російських окупантів за їхні злочини.

"Найближчі тижні плануються досить активними з точки зору міжнародної комунікації. І для того, щоб посилити нашу оборону, і для того, щоб посилити українські позиції в боротьбі за справедливість, тобто в боротьбі за покарання російських вбивць. Готуємо новини", - сказав Зеленський.

Раніше український гарант казав, що в разі захоплення російськими загарбниками Бахмута, вони зможуть без перешкод продовжити свій наступ на інші населені пункти Донецької області, тому важливо, щоб українські військові утримали місто.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, для росіян буде відкрита дорога після Бахмута до інших міст України, на Донецькому напрямку. Ось чому наші хлопці стоять там", - зазначив президент України.

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