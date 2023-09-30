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"Інтенсивність обстрілів спала": боєць ЗСУ розповів, як змінилися дії окупантів

Аліна Дембіцька
30 вересня 2023, 22:47 оновлено 30 вересня, 22:47
На різних ділянках фронту спостерігається різна обстановка, проте вона взаємопов'язана і може впливати на події на інших напрямках, зауважив Ієвлєв.
'Інтенсивність обстрілів спала': боєць ЗСУ розповів, як змінилися дії окупантів
Боєць ЗСУ розповів, як змінилися дії окупантів / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 36 ОМБП

Ситуація на фронті постійно змінюється і вимагає постійного аналізу та відстеження. Кожен напрямок має свої особливості, які впливають на хід бойових дій. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв у коментарі 24 каналу.

Як зауважив Ієвлєв, на різних ділянках фронту спостерігається різна обстановка, проте вона взаємопов'язана і може впливати на події на інших напрямках. Наприклад, після успішних військових дій біля Кліщіївки та Курдюмівки ворог очікував можливого наступу на сусідніх напрямках і, отже, збільшив інтенсивність артилерійських обстрілів як вдень, так і вночі, проводячи шквальний вогонь.

"Протрималося все тиждень-півтора. Потім днів 5 – 6 кожного дня інтенсивність зменшувалася. Ніяких спроб зав'язати стрілецькі бої взагалі не було. Чи пов'язано це з тим, що вони перекидають особовий склад на Південь – не знаю", - розповів боєць ЗСУ.

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Як наголосив військовий, його підрозділ перебуває на смузі, яка тримається ще з 2014 року. Відстань на різних ділянках є різною: від 400 – до 800 метрів. Тут змінилося багато підрозділів як ЗСУ, так і ворога.

"За останні 2 роки тут все мінувалося настільки активно, що окупанти й самі не знають карту своїх мін. Тому й наступати вони тут нормально не можуть. Вчора вони з дронів кидали запалювальні боєприпаси за 100 – 150 метрів від нас, щоб запалити поля. Я не спеціаліст у саперній справі, але розумію, що від вогню не всі міни здетонують. Але загалом інтенсивність за останні 5 – 6 днів спала", - зазначив Ієвлєв.

Війна в Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи можливий до кінця поточного року великий прорив у контрнаступі українських військових. Він сказав: "Думаю, насправді, ніхто не знає". У той же час український президент висловив впевненість, що захисники України матимуть більше успіху не полі бою.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, контрнаступ ЗСУ йде успішно, Україна готується до боротьби за повернення Криму. Водночас він підкреслив, що Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус підкреслив, що контрнаступ Збройних сил України надзвичайно складний, адже росіяни спорудили міцну оборону. До того ж мінні поля простягаються значно глибше, ніж очікувалося. Перед ЗСУ стоїть завдання найскладніше з усього, що було з часів Другої світової, каже Петреус.

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війна в Україні війна Росії та України
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