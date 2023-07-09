Заміновані поля і редути військ РФ: у WSJ дізналися, як йде наступ ЗСУ

Окупанти країни-агресора Росії глибоко окопалися на захоплених територіях, армія України проводить складну військову операцію, пишуть журналісти.

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ЗСУ в рамках контрнаступу проводять одну зі складніших операцій в історії воєн - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, Міноборони РФ

Контрнаступ сил оборони України сповільнюється через те, що окупаційні війська Росії серйозно замінували захоплені території і збудували потужну систему укріплень. Щоб взяти під контроль такі позиції, ЗСУ потрібно накрити їх потужним артилерійським вогнем, далі просунутися на бронетехніці і задіяти піхоту. Але нестача танків та іншої броньованої техніки ускладнює завдання.

Американські журналісти видання The Wall Street Journal опублікували статтю, в яку йдеться про те, що контрнаступ армії України сповільнюється через замінування окупантами захоплених територій і потужних "оборонних" редутів росіян.

Як зазначено в матеріалі, українські сили оборони, у яких менше військової техніки, ніж у окупантів, зіткнулися з глибоко окопаним противником. ЗСУ намагаються провести одну з найскладніших операцій в історії боїв. Росіяни місяцями зводили захисні редути у вигляді бункерів, протитанкових пасток, а також мінних полів.

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"Для російських сил, які раніше цього року намагалися захопити більше українських територій, наступ не увінчався успіхом, проте утримувати оборонні позиції буде легше", - вважає фахівець з безпеки Брукінгського інституту у Вашингтоні Майкл О'хенлон.

Крім того, кореспонденти WSJ поговорили з українськими військовими, які розповіли, що на окупованому Запоріжжі вороги звели "кілометри звивистих, з'єднаних між собою траншей, деякі з яких укріплені бетоном або покриті гілками і землею, щоб їх було важко виявити за допомогою дронів".

Російські війська замінували поля. Щонайменше, у двох випадках, сказали українські бійці, тіла їхніх загиблих побратимів були заміновані.

Бійці ЗСУ підкреслили, що для взяття укріплених позицій потрібно накрити їх артилерійським вогнем, після чого просуватися на бронетехніці, щоб задіяти піхоту. Втім, нестача танків і бронетехніки ускладнює реалізацію подібної стратегії.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що сили оборони України прикладають дуже серйозні зусилля для проведення контрнаступальної операції. Але, на його думку, для подальшого просування українських військ потрібно більше озброєнь.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський сказав, що ЗСУ на Бахмутському напрямку повернули частину територій, які раніше були окуповані російськими військами. Армія продовжує розтрощувати ворожу техніку РФ.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що армія України фактично взяла в пастку окупантів Росії у Бахмуті. Українські війська просуваються на південному фланзі біля міста.

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