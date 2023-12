Іноземні ЗМІ готують "атаку" проти керівництва України – ЦПД

Журналісти іноземних видань, які раніше працювали в РФ, готуються запустити дезінформаційну кампанію проти вищого керівництва Української держави.

Іноземні ЗМІ готують "атаку" проти керівництва України/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України, щоб спровокувати розкол в українському суспільстві.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Зазначається, що може бути оприлюднена низка публікацій з неправдивою інформацією.

"Планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах", – йдеться у повідомленнях. відео дня

У ЦПД зазначають, що такі публікації готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи у країні-агресорці Росії, зокрема ті, які працювали в РФ в часи початку влади російського диктатора Володимира Путіна.

"Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", – наголосили в ЦПД.

Дезінформація проти України

Американські журналісти видання The New York Times раніше писали про нібито "розкол" між президентом Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Залужним. Вони побачили "розбіжності" після того, як Залужний написав у The Economist колонку щодо ризиків переходу війни з РФ у позиційну і тупика на фронті.

Після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зробив заяву щодо "конфлікту" Зеленського та Залужного. Подоляк наголосив, що інформація про нібито конфлікт президента Володимира Зеленського з головнокомандувачем Валерієм Залужним – дезінформація з боку агресора Росії. Москва періодично прокручує одні й ті самі теми. Політичної дискусії між Зеленським і Залужним немає.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов попередив про активізацію агентів Кремля в Україні. За останній час Росія відкрила всі свої агентурні мережі, зазначив секретар Радбезу.

