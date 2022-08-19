Лукашенко видав маячню, що замість України "воює НАТО" і зробив цинічну заяву про бомбардування

Олександр Лукашенко / Фото УНІАН

Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь нібито не готує ніякого вторгнення в Україну.

При цьому він заявив про те, що "не хотів би, щоб білоруси воювали", передає Белта.

Він також підкреслив, що Білорусь не планує "бомбити" Україну, а з РФ нібито воює НАТО і США.

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну будемо бомбити з території Білорусі і так далі. Немає у мене ніякого бажання, щоб ваші і мої діти воювали. В ім'я чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО і Америка перш за все", - заявив Олександр Лукашенко.

Як відомо, з перших днів війни Білорусь надає допомогу окупантам РФ. З її території відбувалося введення військ РФ в Україну. Крім того, досі з території Білорусі продовжується обстріл мирних міст України.

Нагадаємо, раніше російський публіцист Ігор Ейдман заявив про те, що інформація про ймовірному нападі Білорусі на Україну може поширюватися для відволікання уваги від інших більш напружених точок.

"Для цього йде постійний Підігрів даної теми, регулярно з'являються вкидання про те, що "зараз Лукашенко нападе", - говорить співрозмовник.

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