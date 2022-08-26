"Бажаємо возз’єднатися з Каддафі і Хусейном": у МОУ відповіли Лукашенку на цинічне "привітання" України

У МОУ відповіли Лукашенку на цинічне "привітання" України/ УНІАН, МОУ

У Міністерстві оборони України відповіли на цинічне привітання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем незалежності нашої держави.

Лукашенко побажав Україні "мирного неба", у той час як російські ракети бомблять Україну, зокрема, і з території Білорусі. У цьому контексті українське Міноборони побажало білоруському диктатору у відповідь такого ж самого "мирного неба". Відповідь МОУ була опублікована у Twitter.

"У День нашої Незалежності диктатор Лукашенко привітав Україну і побажав мирного неба... У "подарунок" з Білорусі по Україні знову були випущені ракети. Бажаємо Лукашенку такого ж мирного неба", – наголосили в МОУ.

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Крім цього, самопроголошеному білоруському президенту побажали чимшвидше возз'єднатися з його добрими друзями – лівійським та іракським диктаторами Муаммаром Каддафі і Саддамом Хусейном.

Каддафі та Хусейна вважають міжнародними злочинцями. Обоє диктаторів мали схоже закінчення їхнього життя – їх було вбито після того, як проти них збунтувався народ.

Нагадаємо, у День незалежності 24 серпня Лукашенко лицемірно привітав Україну зі святом після того, як дозволив російському диктатору Володимиру Путіну напасти на нашу державу зі своєї території та бомбити Україну ракетами.

Він побажав українцям "миру, сили та успіхів у відновленні гідного життя", назвав нинішні події в Україні і те, яку участь у цьому бере Білорусь, "протиріччями", і ще й висловив сподівання, що це "не зруйнує добросусідських відносин".

Українська сторона відреагувала на таке "привітання". Радник ОП Михайло Подоляк наголосив, що дії Лукашенка "прописані кров'ю українців". Він додав, що Лукашенко зараз просто влаштовує публічну клоунаду.

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