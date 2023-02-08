Імунітет від мобілізації: кому в Україні можуть анулювати повістки

Якщо повістка вже була отримана, її можна анулювати, але тільки в двох випадках.

Повістка / Колаж фото УНІАН та уп

Повістка, яка була видана військовозобов'язаній особі, може бути анульована, якщо він має бронь або підстави для відстрочки.

Як повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач в Military Media Center, існують тільки два випадки, при яких повістку можуть анулювати.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь або відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи і представити їх, щоб уникнути вручення повістки", - зазначив Горбач.

Також він підкреслив, що якщо повістка вже була отримана, її можна анулювати. Для цього необхідно особисто з'явитися у військкомат (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.

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