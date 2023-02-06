Як відмовитись від повістки, щоб не відповідати перед законом: адвокат назвав умови

Чоловік може відмовитись від повістки, якщо її вручають не за правилами або не за законом.

Як відмовитись від повістки за законом / Колаж фото УНІАН та УП

В Україні триває загальна мобілізація населення через повномасштабне вторгнення, яке розпочав російський диктатор Володимир Путін. Але далеко не в кожному випадку за таке буде відповідальність. Чоловік може відмовитись від повістки і йому за це нічого не буде. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів адвокат Андрій Новак.

Відмовитись від повістки можна, якщо людині її вручають не за правилами. Адвокат назвав такі умови, коли можна відмовитись від вручення:

документ намагаються вручити невстановлені особи або без належних повноважень;

повістка виписана на іншу особу;

порушення порядку вручення повісток;

порожня повістка, яку заповнювали "на колінці".

Якщо чоловік відмовляється від вручення повістки, то представники центру комплектування мають скласти акт відмови. Це має відбуватися у присутності двох свідків. У акті потрібно вказати чітку причину відмови.

Після цього керівник Територіального центру комплектування повинен вирішити, притягувати людину до відповідальності чи ні.

Слід зазначити, що вручати повістку можуть працівники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, посадові особи військкомату та територіального центру комплектування, керівники ЖЕКу або ОСББ.

У законі не вказано, де саме можна вручати повістки. То ж роздавати їх, наприклад, на вулиці не заборонено. Натомість не можна приводити людину до військкомату силоміць.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими – 19 лютого.

Інші новини: