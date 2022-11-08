У РФ повістка прийшла моряку, який зник на затопленому крейсері "Москва"

Крейсер Москва, российские военные / twitter com osinttechnical, ua.depositphotos.com

У Санкт-Петербурзі в РФ на службу знову намагалися мобілізувати російського окупанта, який був моряком і зник безвісти після затоплення флагмана Чорноморського флоту "Москва".

Про це пише російське видання "Фонтанка". Інформацію виданню підтвердила матір зниклого безвісти моряка.

Імені моряка не називають. Зазначається, що він служив на кораблі кухарем.

Він не виходив на зв'язок з 8 квітня і офіційно вважається безвісти зниклим. Проте це не завадило представникам військкомату прийти до нього додому з повісткою, чим вони дуже здивували його матір.

У виданні зазначають, що навіть якщо Міноборони РФ не встигло повідомити у військкомат про статус моряка, повістка йому все одно не повинна була приходити. Адже згідно з документами його термінова служба триває менше року.

Видання також розповідає, що моряк спочатку уникав проходження служби і всіляко "відтягував" цей момент. Але минулої осені він розійшовся з дівчиною, і до того ж у нього не було коштів, щоб відкупитися від служби. Тому він пішов в армію. Друзі відмовляли його від цього, але матір навпаки спонукала до цього – мовляв, справжній чоловік повинен відслужити в армії.

Крейсер" Москва " затонув – що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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