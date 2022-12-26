У Росії прислали повістку дитині, яка померла 14 років тому у віці 2,5 років

У Росії мешканка Єкатеринбурга отримала повістку за покійного сина Сергія, який 26 січня 2023 року має з'явитися у військкомат. Однак хлопець помер 14 років тому у віці 2,5 років.
Як пише місцевий російський портал Е1, хлопець помер у 2009 році від водянки головного мозку. А тепер його мати отримала повістку з вимогою, щоб той з'явитися на призовний пункт 26 січня о восьмій ранку.
Зазначається, що повістку не вручали під розпис, а просто вкинули до поштової скриньки. Жінка зателефонувала своїй доньці та розповіла про цю подію.
"Мені зателефонувала мама з тривожним голосом: я не знаю, як тобі це сказати. Прийшла повістка. Я була здивована: яка повістка? Старший син проживає зі мною, і повістка має прийти на нашу адресу. Але вона пояснила, що повістка прийшла на Сергія. І тут мене просто накрило", - поділилася росіянка.
Вона здивувалася, що у військкоматі за тринадцять років не змогли поновити бази даних. "У військкоматі сказали, що відомості їм подає паспортний стіл. Ми точно передавали туди дані про смерть сина", - сказала громадянка країни-агресорки.
Нагадаємо, що раніше у Росії в Красноярському краї 12-річному школяру прийшла повістка з вимогою з'явитися до військкомату. У повістці мовиться, що дитина має з'явитися у військкомат для початкової постановки на військовий облік.
Раніше Главред повідомляв, що кремлівський диктатор Володимир Путін у вересні оголосив про проведення часткової мобілізації на території РФ. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу.
Як зазначив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. За його словами, в РФ призвуть лише "1% мобілізаційного ресурсу". Шойгу також переконував, що цих людей нібито відправлять для "контролю над захопленими територіями".
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