ЗСУ влупили по ворожих понтонних мостах у момент переправи танкової роти - Арестович

Влупили по двох понтонних мостах-Арестович/ Генеральний штаб ЗСУ, скріншот

Українські військові потужно вдарили по двох понтонних мостах в районі Дар'ївки Херсонської області у той момент, коли по них переправлялася російська танкова рота, повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

"Сьогодні в районі Дар'ївки влупили два мости понтонних... Там якраз танкова рота переправлялася, і ось в неї все полетіло", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у своєму традиційному зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки в Херсонській області.

Як до того повідомляв Главред, раніше Збройні Сили України закріплювали тактичне положення на південних рубежах оборони, продовжували активні дії, створюючи умови для подальшого просування на різних ділянках фронту. Армія РФ втратила як мінімум 10 військових і чимало військової техніки, в тому числі важку вогнеметну систему "Солнцепек" і реактивну систему залпового вогню "Град".

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