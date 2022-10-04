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Путін змінив командувача Західного військового округу: Арестович заявив, що РФ вже "сильно розхитує"

4 жовтня 2022, 08:59

Це вже п’ята заміна командувача у цьому військовому окрузі за минулі 7 місяців. В ISW наголошують, що так Путін хоче перекласти вину за невдачі на Харківщині.

Путін змінив командувача Західного військового округу: Арестович заявив, що РФ вже 'сильно розхитує'
Арестович заявив, що Росію вже "сильно розхитує"/ Фото Facebook, скрін

Російський диктатор Володимир Путін призначив новим командувачем Західного військового округу генерал-лейтенанта Романа Бердникова, котрий замінив на цій посаді Олександра Журавльова. Це вже п’ята заміна командувача у цьому військовому окрузі від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ця подія може бути ознакою хаосу, який панує зараз серед військово-політичного керівництва країни-агресорки РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником і блогером Марком Фейгіним.

"Змінюється п’ятий командувач за 7 місяців у Західному військовому окрузі, у цій "грозі злобного НАТО", яка повинна танковою армією йти до Ла-Маншу і обороняти Москву від нападу західної "орди". Це показує ступінь хаосу у вищому російському військово-політичному керівництві", – зазначає Арестович.

Він наголосив: це показує, що Росію розхитує і розхитає скоро зовсім. При цьому радник голови ОП звернув увагу, що серед російських військових уже наявні ознаки розколу. І з часом це лише прискорить розхитування РФ.

Путін хоче перекласти вину за невдачі на Харківщині

При цьому аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський диктатор Володимир Путін за допомогою таких кадрових змін намагається перекинути вину за нещодавні невдачі російських військових на Харківщині. Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Зазначається, що підрозділи західного військового округу РФ в минулі кілька місяців брати участь у бойових діях північному сході Харківської області. При цьому Журавльова, який тоді ними керував, якийсь час не було видно.

Експерти припускають, що Путін міг замінити командувача або через невдоволення втратами на Харківщині і в Лимані на Донеччині, або у спробі захистити командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, щоб він не наразився на критику через невдачі у Лимані.

Також в ISW зазначають, що російський диктатор може планувати у майбутньому перекласти вину за втрати, які РФ може понести далі на Харківщині й, можливо, Луганщині, саме на новопризначеного Бердникова.

Раніше повідомлялося, що у російській армії знову перестановки. Російський диктатор Володимир Путін звільнив заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення окупаційної армії. На його місце поставили "улюбленця Путіна" Михайла Мізінцева.

Нагадаємо, російські окупанти зазнають колосальних втрат на усіх напрямках через ефективні дії українських військових. А так як військових армії Росії не вистачає, то їм доводиться перекидати війська з дальніх рубежів – зокрема, з Сибіру і Сирії.

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